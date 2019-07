Buscan prohibir castigos corporales contra niños y niñas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Los diputados integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia aprobaron ayer el dictamen de reforma a la fracción octava del artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que establecen que los padres o tutores tienen que abstenerse de ejercer castigo corporal sobre ellos.

Con tres votos a favor y la ausencia de las diputadas Mónica López Hernández y Jesús Angélica Díaz Quiñónez, quienes no se presentaron a la reunión donde le dieron lectura al dictamen, se les prohíbe a los responsables de los menores de edad que ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra.

Prohibición

El dictamen reconoce el derecho que tiene el niño al respeto a su dignidad humana e integridad física, por lo que las autoridades estatales y municipales deben tomar las medidas necesarias para prevenir y accionar los casos de niños y niños cuando sean afectados por conductas de violencia familiar, quedando prohibido ejercer castigos corporales y humillantes.

La diputada presidenta de dicha Comisión, Francisca Abelló Jordá, informó que esto es una medida de inhibición de violencia hacia todos los niños sinaloenses.

Por su parte, la diputada por Morena Flor Emilia Guerra Mena, integrante la Comisión, aclaró que con esto no se les quita el derecho a los padres de familia de educar a sus hijos de la forma correcta, ya que una cosa es hacerlo para bien, y otra es corregir, únicamente que no sea de forma violenta: “Estamos garantizando felicidad a nuestros niños, el cuidado adecuado y obviamente se habla de que el hecho no le estamos quitando el derecho a los padres o tutores de que hay que educar y corregir a sus hijos, pero lo deben de hacer de una manera adecuada, basado en los derechos”.

Expresó que el dictamen resuelve que el padre o el tutor va a continuar con el trabajado de educarlo y corregirlo, pero sin ejercer algún tipo de maltrato, sobre todo físico.

Esta iniciativa fue presentada por Sylvia Treviño Salinas, diputada de la anterior legislatura del Congreso del Estado.