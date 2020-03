Buscan que no corten el agua por falta de pago en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Al considerarse inconstitucional por violentarse el derecho humano al agua, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó el dictamen que propone la eliminación de la facultad de las Juntas de Agua Potable de los municipios para cortar el servicio por falta de pago.

Los diputados locales que conforman la comisión consideraron pertinente el legislar para que el agua no sea limitada a los habitantes por no poder pagarla, sin embargo, esta disposición no beneficia a comerciantes o industriales, pues para ellos sí se limitará el servicio en caso de que dejen de pagar uno o dos meses.

Hay quienes no tienen

Marco Antonio Zazueta, integrante de la comisión, manifestó que votaron a favor de la iniciativa al considerar que realmente sí existen personas que no tienen para pagar el servicio básico, y el dejarlas sin agua es un acto totalmente inhumano.

Dijo que con tal legislación no se pretende fomentar la cultura del no pago, puesto que se buscará hacer los convenios y acuerdos necesarios para que los deudores se pongan al corriente.

“Queremos hacer valer lo que dice nuestra Constitución, que todos tenemos derecho al agua y que realmente, más que cortarla, es llegar a acuerdos para que cumplan; en las casas hay niños, se generan enfermedades por la falta de higiene y no es correcto”, dijo.

La presentó Estrada

Tal iniciativa fue presentada por el actual presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en enero del 2014, misma que fue ratificada en el 2018.

Esta propone derogar el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, donde se establece que las juntas puedan limitar el servicio ante la ausencia de pago del usuario.