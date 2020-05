CEDH atiende falta de insumos y malos tratos en contingencia en Sinaloa

Sinaloa.- En un análisis preliminar, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha registrado 262 asuntos sobre quejas relacionadas a instituciones estatales y federales durante la contingencia por COVID-19 en Sinaloa.

Miguel Ángel Calderón Espinoza, visitador general de la CEDH, detalló para EL DEBATE que algunos de los casos atendidos refieren a malos tratos por parte de elementos de Seguridad Pública, falta de insumos en el Seguro Social y algunas canalizaciones y orientaciones requeridas en el sector salubridad y centros penitenciarios: «Te pudiera comentar que hemos tenido algunas situaciones que tienen que ver con algunos malos tratos que se han efectuado por parte de elementos de Seguridad Pública, tanto estatales como municipales, y que de esos casos se ha dado cuenta a través de los mismos medios de comunicación», detalló.

Quejas registradas

En ocasiones —agregó— han acudido ciudadanos a manifestar quejas sobre el Seguro Social. Entre los motivos se encuentra la falta de atención médica o que no les están proporcionando algún medicamento, y es donde algunas veces los ciudadanos necesitan una orientación.

«Es decir, “oye, es que no me quieren surtir la medicina o no me quieren dar una atención”. Nosotros conocemos el camino, y a veces con una llamada a Trabajo Social de la institución de la que se trate, sea estatal o federal, a lo mejor se pueden destrabar muchas cosas. Constantemente nosotros apoyamos, orientamos y canalizamos a las personas sobre algunas situaciones que se presenta en los hospitales públicos, sea de carácter federal o estatal», comentó.

Cabe destacar que, este 22 de mayo, Rodolfo Guadalupe Osuna Berrelleza, coordinador auxiliar de Gestión Médica y médico ginecólogo del IMSS, reconoció para EL DEBATE que mantienen el registro de algunas quejas por falta de insumos, aunque destacó que son pocas.

Miguel Ángel Calderón Espinoza mencionó que ninguna mujer en estado de gestación se ha acercado a ellos ni tampoco se ha realizado una queja respecto a su atención prenatal en el Seguro Social, esto luego de ser cuestionado sobre el caso de mujeres embarazadas que han manifestado para EL DEBATE no haber recibido atención o información en el Seguro Social sobre consultas.

Sobre el tema, recalcó que al ser el Seguro Social una institución de carácter federal, lo que procedería es una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), puesto que a nivel estado no tienen competencia: «Pero si por alguna razón las personas no pueden llamar, no pueden acudir, porque hay muy pocas oficinas regionales de la CNDH, también se pueden acercar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que puedan presentar la queja con nosotros, y nosotros ser el puente para hacer la canalización a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que se pudieran hacer otras orientaciones a los agraviados, si fuese necesario orientaciones con canalizaciones a otras autoridades tanto estatales como federales, según sea el caso», enfatizó.

El visitador general de la CEDH abundó que al inicio de la contingencia sanitaria y cuando fueron realizaos los filtros sanitarios en caminos y carreteras atendieron entre tres y cuatro quejas, pero sobre situaciones no graves, expuso.

Sobre las quejas de violación a derechos humanos en centros penitenciarios durante la contingencia de COVID-19, indicó que se pudieron atender con buena respuesta por parte de los directivos.

Ante las quejas presentadas por COVID-19 en el organismo público autónomo, se ha solicitado la adopción de medidas precautorias o cautelares al Ayuntamiento de Navolato y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, para efecto de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad personal de los alumnos, y por último al Centro Penitenciario Goros II, en Mazatlán.

A la población

La CEDH hizo un llamado a la ciudadanía a seguir los protocolos recomendados por las autoridades de Salud.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 26 de mayo sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

COVID-19 puede complicar el embarazo, sobre todo si la madre es obesa