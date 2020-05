Aumenta cobro de energía en los comercios cerrados en Culiacán

Sinaloa.- Las quejas de los diferentes sectores de la sociedad van en aumento, ya que la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria está haciendo complicado el subsistir de las familias en Sinaloa.

Sumado a esto, una noticia que sorprendió a las familias: los altos costos en el servicio de energía eléctrica durante la pandemia de coronavirus, de los cuales los comerciantes no están exentos.

Hasta a los comercios que actualmente se encuentran cerrados, se les incrementó el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin importar que el uso de energía fue prácticamente nulo, reclamó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Culiacán.

El líder de los comerciantes de la capital sinaloense reconoció la explicación de que el recibo eléctrico este periodo haya llegado más alto a los domicilios porque las familias se encuentran resguardadas en casa, y por esa razón están haciendo un consumo mucho más alto por cuestión de la temperatura con el uso de aires acondicionados, televisión y aparatos electrodomésticos, pero el caso de los comercios cerrados no tiene justificación, pues no les debería de llegar una tarifa incrementada durante lo que se lleva de cuarentena.

Cortes inesperados

Aunado a ello, Castro Blanco agregó que no solo las tarifas altas están afectando a los ciudadanos, sino que además se hacen cortes de servicio si no se efectúa el pago de manera oportuna, y no solo de luz eléctrica, también de agua potable y otros servicios que son muy necesarios para las personas.

“En las empresas es igual: aún en los establecimientos cerrados están llegando cuentas casi normales, cuando debería de haber bajado dado que no se usó la electricidad, y generalmente está sucediendo en todos los establecimientos cerrados, como si fuera una cosa normal”, reiteró Castro Blanco.

Aumentan tarifas

En el caso de los comercios esenciales que sí estuvieron trabajando durante la cuarentena, lamentó que los cobros tampoco bajaron por la poca operatividad, que fue mayor al 30 por ciento, y además tuvieron un considerable aumento a pesar de que la actividad bajó considerablemente en los últimos días.

Por este motivo, realizó un llamado a revisar las tarifas, ya que cuando se acude a hacer gestión ante la Comisión Federal de Electricidad, no se les brinda respuesta satisfactoria, además invitó a los gobiernos para que intercedan y vean cómo puede ser más justo y equitativo el pago de los diferentes servicios.

Inconformidad

El último recibo de pago de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contó con un aumento muy notorio, esto para todo el país, motivo por el cual los diferentes sectores se encuentran inconformes.

