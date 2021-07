CFE da ultimátum a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, Sinaloa 

Navolato.- Este día autoridades del Ayuntamiento de Navolato y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), se comprometieron con la Comisión Federal de Electricidad CFE de abonarle 165 mil pesos diarios, si se retrasan en tres pagos, entonces se cortará de nueva cuenta el suministro de energía eléctrica en los pozos de abastecimiento y miles de familias sufrirán por la falta del vital liquido.

En la actualidad la Japan está en manos de los deudores y usuarios porque si no pagan no tendrán agua y ya no se puede hacer nada por ellos. El alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo explicó que fue el único convenio que pudieron hacer por lo que la Japan tendrá que recaudar más de 165 mil pesos diarios porque aparte tiene los gastos de nómina, entre otros.

En algunas sindicaturas como el Tigre se han recaudado 300 pesos al día por concepto de pago de agua por lo que la Japan tiene una ardua tarea en convencer a los deudores que paguen.

Hoy se abonaron más de 2 millones de pesos pero la deuda a la CFE, ya casi llegaba a los 14 millones de pesos. Gutiérrez Angulo llama a la población a no quedarse sin agua y apoyar a la Japan para que les pueda brindar el suministro.

En días pasados miles de familias de Navolato se quedaron sin el vital líquido debido a que la CFE cortó la energía a los pozos para obligar a la Japan a pagar, el gobierno del estado le brindó un apoyo pero aún la deuda rebasa los 10 millones de pesos.

