CPC observa imprecisiones en Ley de Obras Públicas y urge a mesa de trabajo

Sinaloa.- El comité de Participación Ciudadana (CPC) en Sinaloa observó imprecisiones en la Ley de Obras Públicas por lo que llamó a conformar una mesa de trabajo para abordarlas. Entre las imprecisiones está la falta del número de comités de obra que deben ser creados.

Un comité de obras por cada ente público y organismo autónomo y tres representantes ciudadanos elegidos por el CPC fue el tema a discusión de los integrantes de este Comité del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la reunión de su tercera sesión ordinaria, los integrantes del CPC aclararon diversas complejidades que identifican en la Ley de Obras Públicas recién reformada en el mes de julio, y con la cual se establece una obligada conformación de comité de obras públicas en los entes públicos y que los representantes ciudadanos sean elegidos por el mismo.

Sergio Avendaño Coronel, integrante del CPC, comentó que la ley no establece con estricta precisión los entes que deberán contar con un comité de participación.

La Ley habla de poderes de Gobierno y organismos autónomos, mas no especifica ente por ente. Los integrantes concluyeron que debería existir entonces un comité por el Poder Judicial, uno para el Legislativo, otro para el Ejecutivo y uno en cada Ayuntamiento, más los correspondientes a cada organismo autónomo.

Otra de las observaciones fue sobre la designación de los representantes de los ciudadanos, puesto que estos deben ser propuestos de organismos colegiados y asociaciones, lo cual es discriminatorio y acota la expansión de las demandas de aspirantes.

Además, se observó que hay una imprecisión en tanto a las declaratorias de convocatorias desiertas, puesto que la ley establece que, de no registrarse aspirantes de ciudadanos al comité de obras, el CPC deberá pedir al ente público que mande sus propuestas.

Sin embargo, no se precisa quiénes serían esas propuestas o si el ente público puede proponer a su antojo sin respetar el lineamiento inicial, que pide que las propuestas vengan de organizaciones civiles o asociaciones.

“¿Por qué no puede un ciudadano autoproponerse? Si no vienes de un organismo social, ¿no te puedo admitir? Eso es discriminatorio. Además, la ley no dice que de no haber aspirantes solicitemos de nueva cuenta mediante oficio que entreguen las propuestas, pero ¿cuándo se lo solicitamos en primera vez?”, manifestó Sergio Avendaño.

Un buen comentario se originó del aplazo de la conformación de los comités; sin embargo, los integrantes reiteraron que, de no mejorar tales imprecisiones, se complicará la aplicación de la Ley de Obras Públicas.