Cabildo de Culiacán decidirá si se retira la controversia constitucional

Culiacán, Sinaloa.- Las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda fueron turnadas para el análisis y dictaminación para ver si procede o se retira la controversia constitucional contra el pago de las viudas de policías y será votado por el cabildo, esto para dar cumplimento a lo que pide el gobernador y entregarle 20 millones de pesos.

