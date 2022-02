¡Cada vez alcanza para menos! Encarecen los precios de la canasta básica en Culiacán, Sinaloa

Cuilacán, Sinaloa.- Al realizar un recorrido por el Mercado Gustavo Garmendia en la ciudad de Culiacán y al platicar con los ciudadanos que asisten para realizar las compras, comentaron que cada vez les alcanza menos y tiene que comprar más poquito.

Al cuestionarle a una madre de familia cuanto es lo que gasta semanalmente en las compras de la canasta básica, Guadalupe quien cada sábado va en busca de los mejores productos compartió que su gasto va desde los mil 600 pesos a los mil 800. En su familia son 5 personas y solamente 2 personas trabajan, ya que 2 de sus hijos aún son estudiantes y dijo que de una u otra forma tiene que buscar la manera de que alcance para todos.

“A veces solo compro las carnes, frijol, arroz, azúcar y productos no perecederos y ahí ya se me fueron mil pesos y todavía me falta comprar la fruta y la verdura y yo siento que cada vez me alcanza menos, un día a la semana tengo destino a cocer frijoles y comer nada más eso con tortilla”.

En este mercado, el más grande de la ciudad constatamos que los precios de la carne y el pollo en el mercado se oferta el kilo de carne para asar en 195 pesos, la carne especial para barbacoa en 130 pesos, la carne para coser en 212 pesos el kilo. El filete de pechuga de pollo se vende hasta en los 155 pesos el kilo, la pierna y muslo en 80 pesos y el kilo de la pechuga de pollo con hueso en 90 pesos, el marlín en 190 el kilogramo y la machaca en 70 pesos el kilo.

Mientras que, las verduras que encarecieron más su precio fue el limón, ya que el kilo se vende en 65 pesos y el aguacate en 80 pesos también el kilo. El tomate es de las verduras que más barata se encuentra, ya que varía desde los 8 pesos hasta los 12 pesos el kilo, al igual que la zanahoria y el pepino en 18 pesos el kilogramo, la lechuga en 20 pesos y en 14 pesos el kilogramo de repollo. La calabaza se vende en 48 pesos el kilo, la cebolla morada en 45, el ejote en 30 pesos y chile verde y serrano en 40 pesos el kilo.

Leer más: Hospital Pediátrico de Sinaloa abasteció de emergencia en un 50 por ciento su farmacia

El precio del queso fresco también subió, ya que se encuentra en 115 pesos y anteriormente se vendía en 80 pesos el kilogramo.