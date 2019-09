Caimán sigue en el agua del canal Federalismo, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- De nueva cuenta en la tarde de ayer se dio el avistamiento de un caimán en el afluente del canal Federalismo, el cual corre paralelo a la altura de la colonia El Palmito Viejo.

El reptil ya se había observado el día jueves 5 de septiembre, cuando se registró la fuerte lluvia donde desapareciera una menor de edad y que otro día fuera encontrada en el mismo lugar donde ayer andaba nadando dicho animal.

Luego de un reporte al 911 por habitantes que viven a la orilla del canal, elementos de la Policía Preventiva llegaron a verificar el llamado.

Luego de varios minutos de estarlo buscando, el reptil salió a flote, por lo que solicitaron la presencia de elementos de Protección Civil para que se hiciera cargo de la situación.

El avistamiento del caimán se dio alrededor de las 18:00 horas de ayer. Vecinos del lado de El Palmito Viejo estaban en la orilla del canal a la expectativa del operativo que originó la presencia del animal.

Luego de la llegada de Protección Civil, los municipales se retiraron para continuar con sus responsabilidades preventivas.

Automovilistas y personas que pasaban a pie se detenían por algunos momentos preguntado qué estaba pasando, ya que pensaban que habían encontrado a una persona sin vida, pero al saber del caso se bajaban de los vehículos para tomar fotografías y videos cada vez que el animal asomaba su torso al flotar en el agua, que solo tenía alrededor de metro y medio de profundidad, según un elemento de Protección Civil.

El agente explicó que el reptil no representa peligro para la población, ya que no podría salir del afluente debido a que no es apto para subir por el piso del revestimiento del canal.

A pregunta expresa de este medio, expresó que el reptil podría haber llegado al afluente del canal en una crecida del río durante las lluvias. Sobre qué se haría al respecto sobre su captura, sostuvo que se daría parte a las autoridades del Zoológico para que realizaran la captura y lo pondrían en cautiverio.