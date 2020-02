Califican como una burla el aumento salarial del alcalde de Culiacán

Sinaloa.- Como una gran burla hacia sus familias, calificaron viudas de policías municipales el aumento de sueldo del 30 por ciento que se hizo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, sus funcionarios de primer nivel y regidores.

Indicaron que cuando las viudas pidieron que se les incrementara un fideicomiso que les daban para que sus hijos estudiaran, recibieron como respuesta un rotundo no y a algunas hasta se les retiró, como represalia. A otras se les está reteniendo el cheque de este fideicomiso si algunos de los niños reprueba una materia, cuando no se trata de una beca.

Por eso consideran una aberración que mientras para los huérfanos y las viudas no hay dinero para que les den lo que les corresponde; para el alcalde, quien ha dado muy pocos resultados, y su equipo de colaboradores sí lo haya.

Las viudas exigen que les regresen el fideicomiso a las que se los quitaron.

Molestia

Policías activos también calificaron como un gran desacierto que el alcalde se haya incrementado tanto el salario, cuando a ellos les dio un aumento de menos del 3 por ciento alegando que no había recursos. Con esta acción lo que está haciendo, dijeron, es desalentarlos, en vez de motivarlos para trabajar.

De acuerdo con los inconformes, para los policías no hay recursos, cuando su actividad es de gran riesgo, pero sí los hay para funcionarios que no realizan un gran esfuerzo. Además de que consideran que el alcalde tampoco se merece un incremento porque su agenda es floja, no ha hecho obras importantes y no realiza un trabajo que justifique tanto incremento.

Desaciertos

Mientras en otros municipios a los policías se les incrementó hasta un 10 por ciento el salario, Estrada Ferreiro no quiso darles más del 3 por ciento alegando que el Ayuntamiento no tenía recursos. También a los policías que se jubilan se han negado a pagarles el 100 por ciento de la prima que les corresponde por su retiro. Por su parte, personal sindicalizado también recrimina el aumento del alcalde, ya que aseguran que es demasiado.

En redes sociales la decisión del alcalde de incrementarse el salario ha sido muy criticada, y recuerdan que el lema de su partido es de austeridad. Con esto, los ciudadanos creen que no la hay.

Jesús Estrada Ferreiro: ‘Cuando seas presidente vas a ganar lo que gano yo’

Que no es justo el incremento que se le aplicó a los funcionarios de primer nivel, regidores, sindica procuradora y a su persona al iniciar el 2020, consideró el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien le preguntó a un reportero que le cuestionó: “¿Y quieres que gane igual que tú?”, y le remató: “Cuando seas presidente municipal vas a ganar lo que gano yo”.

Según el alcalde, a su parecer, debería de ser más alto a lo que actualmente ganan.

Labor social: Suben 10 mil pesos el sueldo a los regidores

Son 10 mil pesos más lo que ganan los regidores de Culiacán después del incremento, dio a conocer el regidor del PAS, Robespierre Lizárraga, un total de 48 mil pesos mensuales, a diferencia de los 38 mil pesos que ganaban.

Así recordó que al entrar la Administración en curso se aprobó una disminución de salarios, ya que en años anteriores se ganaban hasta 70 mil pesos por persona, por lo que la petición de los regidores era que se les regresara la partida para apoyo social, que fue retirada al iniciar la Administración.