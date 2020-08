Call center COVID de Sinaloa no cuenta con pruebas PCR suficientes

Culiacán, Sinaloa.- En el estado de Sinaloa, diariamente, 150 personas sospechosas requieren una prueba para detectar COVID-19 por el método de PCR. Sin embargo, en el programa de call center, que es a donde llegan los reportes, solo hay disponibilidad para veinte citas diarias en el municipio de Culiacán y diez en Mazatlán y en Ahome, las cuales se encuentran saturadas, y si una persona requiere de una, podría esperar hasta dos días o más.

El secretario de Innovación Tecnológica del estado, José de Jesús Gálvez, informó que su propuesta fue no hacer esperar a los pacientes que tienen más de tres síntomas de COVID-19 a que tuvieran el resultado de una prueba, sino que se actuara de manera preventiva.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Es por eso que, coordinado con Cristhian Aldo Muñoz, fue acordado que estarán suministrando el medicamento a todo paciente que tenga los síntomas en lo que hay espacios para la prueba.

De acuerdo con la decisión tomada de suministrar medicamentos y que fue acordada por el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, esto lograría que los pacientes no tuvieran complicaciones en su estado de salud, ya que se está evitando de alguna manera que el virus llegue al pulmón.

“Yo no soy médico, pero esto de dar el medicamento a la primera llamada donde se reporten los síntomas viene a ayudar en evitar que haya más casos de gravedad, porque así se determinó con las autoridades de Salud”, dijo el funcionario estatal.

Quejas

El déficit de pruebas ha provocado que personas con síntomas reporten no poder acceder a una prueba para COVID-19, pero el sector salubridad señala que, actualmente, cualquier persona que no tenga olfato, presente dolor de cabeza o gripe es un caso muy probable de COVID-19, por lo que no debe esperar para iniciar su tratamiento, ya que si se espera a tener una cita, que tardaría dos o tres días, más los dos días que demoran los resultados, el virus puede avanzar en el organismo.

Asimismo, se les indica que pueden acudir a sus centros hospitalarios en caso de tener derechohabiencia.

La línea COVID-19 hasta esta semana habría brindado un total 33 mil 15 autoevaluaciones y atenciones médicas. Además, han sido registrados 14 mil casos sospechosos y dado el alta a 3 mil 305 personas, logrando que estas acudan a las instituciones de salud pública y privada para evitar la saturación de las áreas para COVID-19 de los nosocomios.

Camas para COVID-19 en Sinaloa, al 44 %

En Sinaloa, la ocupación de camas para COVID-19 entre hospitales públicos y privados es del 44 por ciento. El hospital con mayor demanda, pero con menos camas habilitadas, es el que opera la Secretaría de Marina: en total tiene el 83 por ciento de su capacidad ocupada, esto representa un total de cinco pacientes internados en un espacio de seis camas. En segundo lugar, y con el mismo porcentaje de ocupación, se encuentran los hospitales privados: en total tienen 86 camas ocupadas de 104 habilitadas, quedando disponibles 18 espacios para pacientes con COVID-19.

El hospital que después de varias semanas no presenta saturación es el Civil de Culiacán, el cual tiene ocupadas veinte camas, quedando quince disponibles.

El Seguro Social en Sinaloa tiene 266 pacientes internados, de los cuales cien están en el Hospital Regional 1 de Culiacán. El Issste tiene una ocupación de 67 pacientes; y los hospitales generales un total de 150 casos positivos internados. En el estado hay 620 pacientes internados y 1415 camas para COVID-19.