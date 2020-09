Calor en Culiacán con sensación térmica de hasta 50°

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este sábado la sensación térmica en Culiacán llegó hasta los 50° grados.

Pareciera que estuviera lloviendo fuego en Sinaloa con la sensación térmica para este día, de acuerdo con el Dr. en Geofísica Aplicada, Juan Espinosa Luna, anunció que continuará el calor en el estado con una sensación térmica hasta los 51 grados.

Sin embargo, cerca de las 2:30 pm, fue cuando se llegó a sentir los fuertes 50° grados y no hay mejor forma de combatir el infierno al estilo Culiacán, ya que es fin de semana y las familias aprovechan para comer algo como mariscos sin la necesidad de cocinar en estufa.

Así que no cabe más que recomendar a las personas a mantenerse hidratadas en estos días e incluso tomar algún suero para no descompensarse, evitar salir en la tarde y protegerse del sol para no sufrir algún golpe de calor.

