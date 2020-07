Calor extremo en Sinaloa: este domingo da inicio la canícula

Culiacán.-La temporada más caliente del año ya inició, aunque temperaturas de hasta 45 grados ya se habían registrado en zonas del noroeste y norte de México y del estado de Sinaloa desde hace algunas semanas.

Con la llegada de la Canícula, la cual de acuerdo a especialistas, inició desde hoy y se extenderá hasta agosto, las condiciones se pondrán extremas por lo que hay que tener en cuenta los efectos y sobre todo, las medidas que se deben tomar para evitar golpes de calor.

La Canícula, es la disminución notoria y no uniforme de las cantidades de lluvia entre julio y agosto, en México también se le denomina veranillo, ya que se eleva en gran medida la temperatura.

Recomiendan no exponerse al sol en horarios de 11:00 a las 16:00 horas. | Pixabay

La fecha para iniciar puede variar , ya que todo depende del comportamiento de temperaturas situación que en Sinaloa, Sonora y Chihuahua ya comenzó sentirse con un alcance en el termómetro de hasta 45 grados centígrados

Durante esta etapa de la canícula se registran altas temperatura que pueden alcanzar arriba de los 45 grados centígrados o más, por lo que se considera el periodo más caliente del año.

Francisco Vega Meza director de Protección Civil del Estado hace el llamado a la ciudadanía a que no se confíen y busquen mantenerse hidratados así como no exponerse al sol en horarios de las 11:00 AM a las 16:00 PM.

"La recomendación nuestra es que a partir de estos calores la gente no se exponga a la intemperie y se mantenga hidratado principalmente en la mañana y hasta las cuatro de la tarde que es cuando el sol esta más caliente".

Además, que las personas que tienen que estar en la calle por razones de trabajo o diferentes circunstancias se protejan con ropa fresca de manga larga, sombreros y bloqueador.

Recomendó que al presentarse síntomas como mareos y nauseas acudan al centro de salud mas cercano de manera inmediata para evitar complicaciones.

