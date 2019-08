Cambian señalamiento en crucero de Juan José Ríos y Rubí en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.– Con el objetivo de reducir los accidentes viales la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de su Unidad de Vialidad y Tránsito cambia el señalamiento de alto en el crucero de Calle Juan José Ríos y Av. Domingo Rubí, por uno de mayor visibilidad.

El Director de la Unidad de Vial en el Municipio, Sub Inspector Pánfilo Antonio Díaz Juárez, mencionó que la señal que se encontraba en el lugar era de un color oscuro lo que impedía la pronta identificación de los conductores, por lo que fue remplazada por una de mayor claridad.

Indicó que el propio Ayuntamiento por parte de Obras Públicas, ya está trabajando para mejorar la señalética y realizar algunas adecuaciones para disminuir los accidentes en esa zona.

“Estaba una señal maltratada, la cambiamos por otra más visible y pusimos una llanta con una señal de alto, está muy visible esa señal, es una forma preventiva para que no haya accidentes, ya estamos en contacto con Ayuntamiento por parte de Obras Públicas, para que nos pinten las señales y poner bollas en las esquinas, para que no obstruyan la visibilidad de los vehículos, esta es en forma preventiva para disminuir los accidentes de tránsito” reveló Díaz Juárez.

Mencionó que a la fecha se han suscitado solo dos accidentes en este crucero, que se tiene conocimiento por los locatarios de los alrededores la existencia de más colisiones, sin embargo, estas no se han dado a conocer a la autoridad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a reportar.

“Le pido a la ciudadanía que reporten los hechos de tránsito en esa ubicación, porque los locatarios que tenemos alrededor de esa calle de la colonia centro manifiestan que hay más accidentes, pero nosotros nada más tenemos reportados esos dos accidentes en lo que va del año” exhortó el responsable de la vialidad.

Enfatizó en que la manera correcta de transitar sobre esa vialidad es primero ir consiente al manejar, y no usar distractores como el estéreo o celular y que, al llegar a la esquina hacer un alto o semi alto si no conocen las vialidades, para verificar que no venga ni un automóvil.

Dijo también que la preferencia para los conductores en esa rúa es muy clara, ya que la calle Juan José Ríos tiene preferencia, en tanto la Av. Domingo Rubí desde el Malecón Niños Héroes y hasta llegar a la Av. Álvaro Obregón los conductores deberán hacer alto total en cada cruce.

Así mismo destacó la importancia de que cada ciudadano ponga de su parte puesto que todos los usuarios de la vía pública deben de conocer las señales de tránsito y sobre todo respetarlas, con ello se evitan accidentes.

La SSPyTM continuará realizando estas acciones, con el objetivo de disminuir los factores que generen accidentes y con ello proteger la integridad de los conductores y peatones.