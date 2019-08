Camiones de la ruta de Aguaruto cobran hasta 12 pesos

Culiacán, Sinaloa.- Pese a que la actualización de la tarifa del transporte público fue de un peso y únicamente en el caso de las unidades modelos 2019 era de 1.50 pesos, los camiones urbanos de la ruta Aguaruto cobran 12 pesos.

En un sondeo realizado tanto a choferes como a usuarios de la ruta se pudo constatar que el cobro que se les realiza desde el Centro de la ciudad, hasta el centro Penitenciario ubicado en Aguaruto es de 12 pesos, sin tener un sustento del porque se les cobra tan elevado costo.

Se observó que los choferes no son del todo amables, algunos van fumando tabaco mientras conducen, mientras que otros manejan a exceso de velocidad en pleno centro.

Los choferes entrevistados simplemente comentaron que es el precio que a ellos los concesionarios de los transportes les dijeron que tenían que cobrar, otros que porque para el poblado Aguaruto es una zona semiurbana y se establecía esa tarifa.

A nosotros nos dicen que cobremos eso y lo tenemos que hacer no lo establecemos nosotros si no de al de arriba porque si nos falta lo ponemos nosotros y pues no es negocio

Comentó uno de los choferes

Por su parte los usuarios que utilizan esa ruta, comentaron que es una injusticia ya que apenas les alcanza para vivir al día.

Moisés quien esperaba el autobús para visitar a su hijo a la Peni comentó que con lo poco que gana en la semana, apenas le alcanza para asistir hasta el centro, por lo que aprovecha su día de descanso para realizar las visitas, sin embargo señaló que con el aumento del camión, tendrá que asistir más retiradamente a su hijo.

Alma Lorena Reyes Samaniego habitante de la colonia Alturas del Sur indicó que desde hace cuatro años labora como empleada domestica en la colonia Campiña, por lo que para ir a su trabajo tiene que utilizar cuatro camiones; dos de ida y dos de venida. Lamentó que el Gobierno del Estado haya autorizado el aumento del transporte ya que es un golpe duro para le economía familiar.

Me alcanza porque me limito de cosas, pero si me incomoda mucho, seria muy bueno que hubiera rutas mas largas para que así uno no tuviera que tomar dos camiones y que no subieran tanto