Campaña de donación recibe 105 armas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con resultados positivos gracias a la participación ciudadana se clausuró al mismo tiempo en los municipios de Choix, Salvador Alvarado y Rosario, la XVI Campaña de Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego 2017, la cual es un trabajo conjunto entre Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional y los 18 Ayuntamientos, precisó el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lic. Rigoberto Monjardín Zazueta.

Monjardín Zazueta, ponderó que el Gobernador del Estado, Lic. Quirino Ordaz Coppel, tiene sumo interés en la continuidad de esta Campaña, ya que es un programa institucional en favor de la paz y busca evitar tragedias en los hogares.

“Definitivamente, lo que logremos alcanzar, saquemos de y quitemos riesgos es fundamental, para los niños y la sociedad, evitar riesgos, evitar tragedias”, ponderó el funcionario.

Al sur de Sinaloa, el primer Edil de Rosario, Dr. Manuel Pineda Domínguez, calificó este Programa como una acción responsable y sobre todo dar el ejemplo a la sociedad del peligro que representa un arma dentro de las viviendas.

“Diciéndoles que a cambio de una donación de ellos, ellos van a recibir una aportación que les puede servir a la cultura y al buen desarrollo y a la educación de la familia“, manifestó.

Por su parte, el Alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, celebró la captación que desarrollaron los alvaradenses ya que se reducirán accidentes potenciales en las familias del municipio de la Zona Centro.

“Con el solo hecho de que algún arma ya esté fuera de un hogar, de un lugar que puede hacer daño ya ganamos con un Programa, entonces es un Programa exitoso”, añadió el presidente municipal.

En representación del Alcalde de Choix, Lindolfo Reyes Gutiérrez, el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Valenzuela Iza, recordó que estás acciones tienen como finalidad concienciar a la población de los riesgos que implican la posesión y portación de un arma de fuego.

“Mi agradecimiento antes que nada no, porque al momento que, de donar un arma reduces un riesgo en tu hogar, no entonces si estamos inmiscuidos de esa cultura de la paz, de la no violencia yo creo que una buena actitud, que nos demuestra que así es, pues es haciendo el donativo de esas armas”, explicó.

Cabe destacar las opiniones que externaron los ciudadanos en los municipios de Choix, Salvador Alvarado y Rosario, sobre la campaña antes mencionada:

“Para mí se me hace muy importante, debido a que han ocasionado varios accidentes en los hogares más que nada con los niños, es importante retirar estas armas de los hogares “, mencionó Héctor “N”.

“A mí la verdad se me hace muy bien porque aparte que nos dan una ayuda pues, ayudo a evitar tragedias adentro de las casas ya sea, pues si tienen una pistola y según muy bien guardada las tenemos si los niños las llegan a agarrar puede llegar a suceder alguna tragedia”, destacó la señora Emma.

“Para mí es benéfico porque evitamos tragedias en los hogares y la verdad que es muy bueno que la ciudadanía se una a este tipo de campañas y evitar cualquier tipo de accidente y cualquier tipo de tragedia“, comentó el joven Francisco “N”.

Los 3 municipios finalizaron con 69 armas donadas exclusivas del Ejército; 36 permitidas y 168 registros.

Este esquema de prevención avala el pleno anonimato del donante, quien al ayudar con el registro o con la donación del arma, evitará un peligro latente para su familia y recibirá un estímulo de carácter económico o una computadora portátil; según el arma entregada los estímulos son dos mil 500 pesos por arma de uso Exclusivo del Ejército o el equipo de cómputo y mil pesos por arma donada.