Canacintra: Temen industrias golpe a la importación y exportación por aumento en casos de Ómicron

Culiacán, Sinaloa.- Con temor se mantiene el sector industrial de Sinaloa a que se pueda dar de nueva cuenta un cierre parcial de fronteras para exportación, esto ante el aumento de casos de la cepa ómicron de covid-19 en el país, advirtió Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Culiacán.

El empresario industrial sinaloense lamentó, que el decretarse un cierre de fronteras de nueva cuenta afectaría un sin fin de sectores que se encuentran en recuperación en el tema de importación y exportación de productos, como lo es la industria automotriz, industrial de cartón y papel, industria médica, química y del medio ambiente que son las que destacan en la entidad.

Expuso que con el aumento de casos de ómicron en el mundo, las importaciones para el país se están complicando, sobre todo en los contenedores provenientes de China y Europa, pero se cuenta con la posibilidad de que las exportaciones también tengan problemas de decretarse cierre de frontera de Estados Unidos a México, al igual que se ha limitado en 8 países más.

"Qué está pasando ahorita con los contenedores que vienen de China, Europa, se están teniendo muchos problemas, pero si no tenemos los debidos cuidados con el ómicron va afectar a México también, no tenemos que bajar la guardia para que no haya una cuarta ola, que es lo que tenemos que hacer, tener el debido cuidado", reiteró Álvarez Aguilar.

En cuanto a las alternativas que se están empleando en otras partes del mundo, destacó que las estrategias que de otros países se encuentra que el gobierno proporcionó la oportunidad a los transportistas de adquirir un apoyo para que no trabajen y ahora no quieren incorporarse o bien las condicione no lo permiten como es en Gran Bretaña, Francia y Asia, por lo que el traslado de mercancía se está complicando con el cierre de fronteras, motivo por el que, México debe de empezar a idear estrategia para que no se cuente con otra recaída económica con las consecuencias a la exportación e importación de productos que está generando la nueva cepa.

"Debemos de seguir con los cuidado para que no nos afecte en una recaída en la economía porque ya aprendimos a vivir con las diferentes facetas del Covid-19, la gente ya está más preparada y ya entendió, pero no se debe de descuidar ese tema", recalcó el presidente de Canacintra.