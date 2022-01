Canaco Culiacán advierte amparos contra reducción del descuento en predial

Se armó batalla campal en el juego Tomateros vs Algodoneros de la LAMP

"Estamos analizando la posibilidad de los amparos, si en un momento dado nos vamos a un ampara, pagamos bajo protesta o diferimos los pagos en plazos, porque no hay un estímulo para pagar anticipadamente los cuatro trimestres, al no darse ese descuento van a tener menos afluencia de personas que acudan a cubrir", reiteró.

En cuanto a los recursos legales por emplearse de no reconsiderar la decisión por parte del municipio a cargo del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el presidente de la cámara empresarial del comercio alertó, que lo más seguro es que se tenga que buscar la manera de hacer valer lo que marca la ley, por lo que se irán replicando los amparos en contra del ayuntamiento.

Estimó, que a diferencia de lo que se busca por el municipio que es el aumento en la captación de recursos, estos se vean perjudicados, ya que en el caso de los comercios se optará por pagar hasta el vencimiento del plazo trimestralmente y seccionado y no como se realizaba con anterioridad al vencimiento del plazo para acceder a los beneficios del pronto pago.

