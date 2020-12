Canaco cierra un año catastrófico ante los bajos ingresos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la pandemia este año ha sido difícil para la economía local ya que se han tenido problemas por los bajos ingresos de los comercios, pues durante estas fechas decembrinas el ingreso disminuyó y no fue lo que se estaba esperando, expresó, Diego Castro Blanco.

El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Culiacán dijo que durante estas fechas decembrinas tuvieron una caída de más de cinco por ciento comparado con el año pasado a pesar de que esperaban recuperarse con estas fechas.

Ya que debido a la situación fechas importantes como el Día de las Madres y Día de Muertos fueron canceladas por las autoridades, lo cual ha influido al cierre de más de un millón de pequeñas y medianas empresas, así como la pérdida de 3 millones de empleos en el país.

"No incrementamos, normalmente incrementamos un 15 por ciento año con año en las ventas con las que cerramos en el año para presupuestar el siguiente año. Este año no consideramos ese incremento y aún así no logramos alcanzar más que un 95 por ciento".