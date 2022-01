Cancelación de clases sobre regulación de actividad no esenciales en Sinaloa por Covid-19

Una de las primeras medidas ante la ola de Covid-19 que se ha presentado en Sinaloa fue la cancelación de clases presenciales tanto por decisión de padres como de instituciones privadas desde el lunes 3 de enero; posteriormente vino el anuncio oficial por parte de la Sepyc y el secretario de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, el miércoles 5 de enero, informando en rueda de prensa que en educación básica se aplazaría el regreso a las aulas hasta el 17 de enero en espera de que disminuyan los casos. ¿Bajarán? Lo más probable es que incrementen, dijo.

Señaló también que se le pedía a la gente no acudir a eventos masivos, sin embargo, no anunció la cancelación de actividades no esenciales o eventos recreativos, como el futbol, beisbol, la verbena, aglomeraciones en bares o bien, por ejemplo, el Maratón de Culiacán (que concentrará a cerca de 4 mil deportistas); esto ante los cuestionamientos insistentes de periodistas sobre la contradicción en decisiones tomadas, porque por un lado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hace un llamado a regresar a las aulas -a todos los docentes se les dará un refuerzo de la vacuna Moderna-, pero a nivel local se decide tener escuelas cerradas en vez de cancelar eventos masivos.

“Si hay necesidad de limitar aforos se hará, pero no cometeremos errores, que haya más muertos por hambre porque la economía se retrae”, dijo Cuen.

En el 2020 publicaba la ONU en México “¿qué es más importante que los niños vuelvan a la escuela o tener los clubs y bares abiertos?”, expresaba el funcionario Michael Ryan, director de emergencias de la OMS.

Escuelas, ¿sitios de riesgo?

La Red por los Derechos de la Infancia Redim (72 ONG) criticó fuertemente en 2020 y 2021 que a las escuelas se les estigmatizara en México como espacios poco seguros y responsables “dando por hecho que niñas y niños no podrían atender las medidas sanitarias”. De acuerdo con la Unesco para junio de 2021, México fue uno de los países que superó las 50 semanas sin clases presenciales en Latinoamérica, cita Redim.

También pidió un plan para diagnosticar condiciones de riesgos y ajustes en escuelas, que no llegó. En su informe de 2021, Redim subraya que México Evalúa considera que cerca del 67 % de la población escolarizada regresó a las aulas, lo que implicaría, expone, un alto riesgo de abandono escolar que no se contabiliza de forma oficial. Unicef reportó, en julio de 2020, que el 71 % de los hogares con niñas, niños y adolescentes sufrieron una reducción de ingresos, según señala la encuesta Encovid-19 Infancia, lo que incrementó el riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean puestos a trabajar para apoyar la economía familiar.

Inclusive si hay dudas de los gobiernos, la OMS, Unicef y la Federación Internacional de la Cruz Roja han publicado guías y mucha información sobre la prevención y el control del covid-19 en las escuelas. Aquí hay preguntas y respuestas de la OMS sobre las escuelas durante la pandemia: bit.ly/33cBjKQ. “Ante las devastadoras consecuencias para los niños, los jóvenes y la sociedad, la decisión de cerrar las escuelas debe ser un último recurso, temporal y solo a nivel local, en áreas con una transmisión intensa de covid-19”, ha señalado en diversas ocasiones el doctor Tedros Ghebreyesus desde el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud.

Crisis en los cuidados e inequidad

En otro punto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone que la emergencia sanitaria de covid-19 ha expuesto una crisis mundial de cuidados que ha puesto en riesgo los avances en igualdad de género en el trabajo, pues muchas mujeres han tenido que abandonar su empleo para encargarse del cuidado de sus hijos.

Tanto así que el cierre de las escuelas y de cuidado (nivel preescolar) aumenta desproporcionadamente el trabajo doméstico para ellas, indica la OIT;las mujeres son quienes tradicionalmente asumieron la colaboración con las tareas escolares de sus niños y adolescentes.

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo muestran que las madres han asumido en un 74 % el apoyo a la educación a distancia en el hogar en contraste con los padres, quienes lo han hecho en un 4.8 % y también las mamás son quienes más mantienen la comunicación con las escuelas, 87.7 % por 5.4 % de los hombres.

En otros países como España hay organizaciones nacionales por la conciliación laboral, lo que en México aún no es parte de la discusión pública. Por ejemplo, el movimiento Yo no Renuncio en España pidió recientemente al gobierno continuar con la presencialidad en las aulas a pesar de la nueva ola de covid-19 con ómicron “para evitar el incremento en la brecha educativa y que el impacto en la salud mental de la infancia y adolescencia no sea mayor”, señalaron en un comunicado; el Gobierno español escuchó la petición y es uno de los países que ha decidido continuar con la presencialidad de niños y niñas en los salones de clase.

México ocupa el penúltimo lugar en participación femenina en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe (OIT, 2020). Es decir, que en nuestro país menos de la mitad de las mujeres en edad productiva se desempeña en algún trabajo remunerado (Inegi, 2020), señala el informe “Madres trabajadoras y covid-19”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mientras que a finales del segundo trimestre de 2020 había 2.1 más mujeres que hombres fuera de la fuerza laboral en América Latina, indica la OIT.

En Sinaloa actualmente son más de 14 mil mujeres las que se encuentran en el desempleo, el número disminuyó respecto a 2020, esto al tercer trimestre de 2021 en informe de Codesin basado en estadística de Inegi.