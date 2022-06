"Candidateables" a la gubernatura de Sinaloa se dicen concentrados en su trabajo

Sinaloa.- Comprometidos con su cargo, cada uno desde sus trincheras, se dijeron los personajes políticos enlistados como posibles contendientes por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa.

Destapados

El gobernador Rubén Rocha Moya comenzó el viernes con el destape de los presidentes municipales de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Ambos alcaldes dijeron estar concentrados en atender los problemas de los ciudadanos de sus municipios, pero contentos por la mención.

“Tengo que tomarlo como un buen gesto”, dijo Vargas Landeros.

Por su parte, Guillermo Benítez Torres dijo sentirse halagado por ser considerado como prospecto candidato.

Ayer, Rocha Moya manifestó que los alcaldes de Mazatlán y de Ahome están en su derecho de expresar sus intenciones de ser gobernador, pero dejó en claro que no tiene “corcholatas”, porque todavía es temprano rumbo a la sucesión. “Todavía no sabemos si vamos a vivir, de aquí a cuando llegue el momento, agarramos ‘corcholatas’ y se nos mueren en el camino”.

Asimismo, agregó que no tiene preferencias de quiénes puedan ser candidatos a gobernador. “No tiene nada que ver con la sucesión, tiene que ver con decirle a la gente. Antes, en la época del PRI, el que perdía, a ese lo desterraban de por vida, y lo que quiero que entienda la gente es que en nosotros no existe eso, no hay revanchas, no hay persecución”.

Más a la lista

Analistas políticos y columnistas de EL DEBATE agregaron a la lista de posibles candidatos a la gubernatura a la senadora Imelda Castro; la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra; al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza; a la diputada local Merary Villegas; al exsecretario de Salud Melesio Cuen Ojeda; a la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez; al diputado local Feliciano Castro y al actual alcalde sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

En este sentido, la diputada federal Merary Villegas agradeció la distinción que hacen los analistas, sobre todo que se consideren entre los perfiles a mujeres, pero consideró que todavía no es tiempo para hablar de la sucesión a la gubernatura. “Me interesa mucho trabajar de la mano del gobernador, porque sé que de él depende mucho la perspectiva que la ciudadanía se haga de nuestro proyecto aquí en el estado y el futuro de todos los que venimos en este barco llamado 4T”, agregó la diputada local.

Por su parte, el diputado local Feliciano Castro mencionó que el gobernador hizo un balance del trabajo que han hecho los alcaldes Gerardo Vargas en Ahome y Guillermo Benítez en Mazatlán, así como un reconocimiento a la trayectoria de ambos personajes dentro de la política. Feliciano Castro también forma parte de la lista de posibles candidatos que mencionan analistas políticos, pero no opinó al respecto.

Por su parte, la senadora Imelda Castro decidió no opinar al respecto, principalmente por respeto a la investidura del gobernador.

Contexto

Sergio Torres: “Morena hace política con el presupuesto del gobierno”

Los morenistas usan todo el aparato gubernamental y el presupuesto para dedicarse a hacer campaña, violando la ley todos los días, señaló Sergio Torres, presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

“Rocha Moya, como copia barata de AMLO, también empezó a hacer destapes de sus posibles sucesores, a menos de un año de gobierno y sigue de pleito con los mismos morenistas, como ya se vio en la renuncia de Héctor Melesio Cuen y la destitución de Estrada Ferreiro. Se me hace que el que sigue es el ‘Químico’ Benítez, presidente municipal de Mazatlán: le van a engüerar la piola”, agregó Sergio Torres.

Dijo que a los morenistas no les importan las necesidades de las familias, solo trabajan para ganar elecciones, por eso Rocha imita al presidente “destapando corcholatas” para la sucesión.