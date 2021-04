Candidatos a gobernador de Sinaloa avalan encuesta y sentir de los ciudadanos

Sinaloa.- La ciudadanía solicita candidatos que tengan como requisito principal la honradez y como atributo secundario, cercanía con la gente. Así lo reflejó la última encuesta realizada por Debate, donde además la mayoría sostuvo que el peor defecto de un candidato es la corrupción. Personalidades del ámbito público consideran que la encuesta refleja muy bien el sentir del pueblo .

Los ciudadanos son claros

Diferentes voces estuvieron de acuerdo al opinar que la respuesta obtenida de 1200 sinaloenses en la encuesta más reciente de esta casa editora es un reflejo de la realidad que viven y que por esto solicitan gobernantes propositivos en temas de seguridad y salud, temas que les afectan directamente.

Las personalidades manifestaron que el hartazgo es notable en la población. Por su parte, las y los candidatos a gobernador prometen cumplir con lo que consideran peticiones justas.

Escuchar y darle voz a la ciudadanía: Roberto Lem, Canaco y Servytur

El líder de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Roberto Lem, se suma a la demanda de ciudadanos, de que la prioridad para candidatos y después gobernantes debe ser educación, salud y seguridad.

El empresario reconoció el ejercicio que realiza el periódico Debate con estas encuestas que le dan voz a los ciudadanos y todos los sectores.

Salud, educación y economía: Mario Zamora, Candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD

“Estoy de acuerdo con los temas prioritarios que pide la ciudadanía en la encuesta, ya que dentro de mis temas principales están la salud, economía y educación, lo que coincide totalmente con la encuesta que realizó EL DEBATE entre los sinaloenses sobre cuáles deberían ser los temas de mayor importancia para el futuro gobernador, y creo que van acorde a lo que busco”, afirmó el candidato Mario Zamora.

“No basta prometer”: Fernando Pucheta, Candidato a alcalde Mazatlán

Fernando Pucheta Sánchez está de acuerdo con los ciudadanos de que en las prioridades en el plan de trabajo deben estar salud, educación y seguridad. Añadió que no es suficiente prometer a la población, se les debe explicar de qué manera darán solución a estas tres demandas, y que hoy con la pandemia por covid-19 han quedado de manifiesto las fallas en el renglón de salud. “En educación, los alumnos no tienen los medios para estudiar, en especial en la zona rural, y esto se debe solucionar al igual que la seguridad”, dijo.

“Empresarios buscamos un gobierno facilitador”: Alejandro Félix Limón, Canirac Los Mochis

“Como sectores productivos y, sobre todo en el sector restaurantero, lo que buscamos es justamente tener facilidades, un gobierno que sea empático con todos los sectores (...). Que tengamos un gobierno que nos dé las herramientas y un escenario adecuado para poder trabajar. Como sector también buscamos el tema de seguridad, que garantice que cualquiera que quiera emprender pueda tener un escenario justo y factible. Queremos un gobierno aliado”.

“Vamos a atender lo primordial”: Gloria González, Candidata a gobernadora por el PT

“Lo que aclama nuestra gente es no más corrupción, que es lo que se vive día a día a lo largo y ancho de Sinaloa. El tema primordial es el de salud (..) no tienen el medicamento, no hay suficientes médicos y la infraestructura está deteriorada. El tema de educación es primordial también, la contingencia nos ha obligado a adecuarnos a otras circunstancias, a lo digital y a la existencia de internet y de aparatos como celulares o computadoras y es ahí en donde se tiene que trabajar”, dijo.

“Reconozco las exigencias del pueblo”: Rubén Rocha Moya, Candidato a gobernador por Morena

Rubén Rocha Moya señaló estar de acuerdo con la encuesta realizada por Debate, donde la ciudadanía pide mayor seguridad y salud a los aspirantes al Gobierno del Estado. El político, durante una reunión en la comunidad de Villa Unión, dijo reconocer las exigencias de la población en materia de seguridad y salud. “Estoy de acuerdo con lo que piden los sinaloenses, y claro que eso lo estamos promoviendo en nuestra campaña”, indicó.

“Aprobación al presidente, contaminada por apoyos”: José Ramos, Coparmex Los Mochis

“Del hartazgo que se vivía en los años pasados sigue habiendo ahí un efecto, creo que la aprobación de la población en común es muy buena para el presidente de la República, pero la verdad es que a final de cuentas es una opinión desde nuestro punto de vista que viene contaminada por todos los apoyos que se le está dando al grueso de la población, son programas de orden social, donde se supone que esos apoyos pues no deberían tener fines electorales”.

“La gente quiere calidad de vida”: Rosa Elena Millán, Candidata a gobernadora Fuerza por México

“Estoy totalmente de acuerdo con lo que la gente pida, precisamente por eso soy candidata a gobernadora, porque soy una mujer honesta y seria, jamás involucrada en corrupción y cada día busco mayor cercanía con la gente. Es necesario poder hacer que en las familias se cuente con la inclusión social, brindarles calidad de vida y garantizar una vida libre de violencia”, dijo la candidata Rosa Elena Millán Bueno.

“Que no se olviden del pueblo y apoyen”: José C. Castro Montoya, Pte. Coop. Pesquera

“Como sector pesquero necesitamos un gobernante con sencillez, que tenga acercamiento con la gente, que cumpla con las promesas que prometió en campaña. Porque ya cuando pasan las campañas no se les vuelve a ver. Necesitamos que no se olviden del pueblo y que sigan atendiendo al sector, que continúen los apoyos que nos han venido brindando”.

“Debe ser gobierno cercano”: César Daniel Camacho Gutiérrez, Pdte. Asociación Ganadera

“En el sector ganadero queremos un gobernante que sea cercano a la gente, que escuche las necesidades y busque la forma de apoyar al sector productivo, que es de los más importantes para Sinaloa, ojalá que sea un gobernador que realice reuniones porque eso es bueno. También queremos que el próximo gobernador sea honesto y que cumpla realmente lo que dice en campaña”.

“Coincido con lo que piden los sinaloenses”: Sergio Torres, Candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano

“Yo coincido con eso que señalan los sinaloenses, porque en mis recorridos más que platicar me dediqué a escucharlos, por eso traigo esas propuestas. Nosotros fuimos el único candidato a gobernar Sinaloa que salimos el primer minuto de campaña con propuestas, principalmente el tema de la salud, de la seguridad y de lo económico, pues este último tiene que ver con los empleos”, dijo Sergio Torres Félix.

“Un rescate es lo que necesita Sinaloa”: Ricardo Arnulfo Mendoza, Candidato a gobernador PES

“A la gente le gusta AMLO y yo me siento completamente identificado con el perfil y el trabajo que hace el presidente. Hoy nos corresponde a los Sinaloenses establecer la 4T por la que se votó y buscaremos un gobierno con la prioridad de rescatar a los pobres y tener un gobierno sin corrupción, resolviendo el daño a la economía”.