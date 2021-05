Candidatos a la alcaldía de Culiacán no dieron soluciones concretas en conversatorio de Debate

Sinaloa.- El tercer conversatorio llevado a cabo por Debate fue organizado para confrontar las propuestas de cuatro de los aspirantes punteros en encuestas que reflejan la intención de voto hacia la presidencia municipal de Culiacán, quienes arribaron a las instalaciones del periódico donde se llevó a cabo la contienda alrededor de las 11:00 horas.

Estuvieron frente a frente: Siria Quiñónez, candidata de Fuerza por México; Miguel Ángel Millán, del PES; Faustino Hernández, por la coalición PRI, PAN, PRD, y Jesús Estrada Ferreiro, que va con Morena y el PAS.

Hubo desencanto

Diversos expertos y analistas que se tomaron el tiempo de ver el conversatorio consideraron que es un ejercicio que abona mucho a que los ciudadanos se informen y conozcan a sus candidatos, y aunque rescatan que hubo cosas buenas, como la oportunidad de dar a conocer sus propuestas y buenas intenciones para el municipio de Culiacán, la mayoría de los participantes entrevistados por Debate expresaron desencanto al escuchar a los candidatos, ya que coinciden en que dieron discursos vacíos, sin propuestas específicas y concretas para resolver los problemas del municipio.

A la vez, diferentes pareceres señalaron la omisión de situaciones complejas que aquejan a la ciudad de Culiacán.

Faltaron propuestas: Julio Sergio Alvarado A., Presidente de Federación de Abogados de Sinaloa

“Los temas fueron bien seleccionados, los más sentidos, que son en materia de seguridad pública, economía y salud. Los cuatros candidatos fueron coincidentes en señalar las necesidades en estos, pero ninguno estableció estrategias claras para satisfacer a las y los culiacanenses (...) que nos digan cómo van a abatir la violencia, más allá de entregar becas a los jóvenes o abrir más espacios deportivos, creo que en ese rubro los candidatos nos quedaron a deber”.

No propusieron leyes: Prisila Salas, Colectivo No se Metan con Nuestras Hijas

“Me gustó que todos hayan hablado, es buen ejercicio ciudadano, sin embargo, creo que son muy reduccionistas o no quieren ver el asunto de seguridad atravesado por la necesidad de política pública que atienda la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. En los dos últimos años, Culiacán ha quedado en segundo y cuarto lugar en feminicidio. Faltan leyes y falta un reglamento de acceso a una vida libre de violencia en el municipio”.

No hay propuestas de atención a la economía: César Valenzuela, Ex Pdte. Economistas

“Esto no es nada más proponer, que nos digan cómo lo van a hacer, porque todavía hay dificultades logísticas para realizar los proyectos por la pandemia. Se hablan de diferentes planteamientos, pero es importante que se ponga atención a atender la economía. Esto es clave, no se puede dejar que funcione con ocurrencias”.

Se dio a conocer la realidad de los candidatos: Ricardo Beltrán, Pdte. de la Alianza Mexicana de Abogados

“Se dejaron claras muestras de un presidente municipal que busca reelegirse y que no sabe ni para qué lo hace, un expresidente municipal que prácticamente parece que no le ha servido su transitar por la administración pública. En cambio, los otros personajes se mostraron tranquilos, ecuánimes, con propósitos muy definidos”.

Todos se esforzaron: José Miguel Taniyama Ceballos, Presidente Canirac

“Creo que Faustino Hernández se llevó la mejor parte, porque no fue a confrontar, fue a proponer, fue a buscar aliados, y creo que eso estamos buscando los ciudadanos, gobernanza. Estrada tuvo el mismo discurso del presidente, echándole la culpa al pasado. Caballero Millán, opinando y tratando de acordar con todo mundo; y a Siria, una empresaria que entiende un poco las carencias que tenemos como empresarios y como sociedad”.

Faltó contraste de ideas: Teresa Guerra Ochoa, Abogada y activista

“Los candidatos que están tratando de crecer y desbancar al candidato de Morena en Culiacán desaprovecharon la oportunidad de realmente debatir. Me parece que le quedaron a deber a la ciudadanía, porque, más allá de delinear alguna de sus propuestas, la verdad, faltó mucho hacer contraste. Ninguno de los candidatos oponentes a Jesús Estrada tuvo el valor civil de siquiera mencionarlo por su nombre. Había muchas razones para cuestionar”.

Hay agenda pendiente: Cristóbal Cháidez Quiroz, Científico y director de LANIIA

“Quedó pendiente ver a detalle el tema de la calidad del agua (...) La planta Norte de la Japac genera 2500 metros cúbicos de agua por segundo y toda se vierte en un dren que termina en el mar, sin ninguna aplicación, su reutilización sería vital ante la sequía dramática que se vive en Culiacán. Tampoco se abordó el tratamiento de la basura del municipio, para darle un valor agregado. Atrayendo inversión local y extranjera, saldrían adelante esos proyectos”.

Se omitió agenda verde: Joel G. Retamoza López, Alianza Ambientalista Sinaloense

“No hubo discusión ni confrontación de las ideas, únicamente exposición de algunas ideas inconexas. Quedaron en el olvido propuestas tan importantes como ciudad sustentable, cuenca limpia, el indicador de metros cuadrados de áreas verdes por habitante (...). El Ordenamiento Ecológico del Municipio, el manejo integral de la basura, control de la contaminación del aire. En las preguntas de los ciudadanos y los moderadores, se notó desconocimiento o, de plano, se salieron por la tangente”.

Repitió lo mismo: Julio Duarte Apan, Líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán

“Hubo buenas propuestas en algunos candidatos. En cuanto a Estrada Ferreiro, me pareció lo de siempre. Es recurrente el tema del Stasac y de que conspiramos en su Administración. Repitió lo que dice siempre. En su caso, él debió de haber contendido para candidato a diputado porque quiere hacer cambios en las leyes. El ganador fue Faustino”.

Estamos preocupados: Daniel Tapia, Director del Banco de Alimentos

“Me preocupó que no hubiera ningún candidato que tocara el tema del fortalecimiento del Banco de Alimentos de Culiacán. Nosotros hemos buscado acercamiento con los candidatos y no se ha tenido respuesta, ninguno de los candidatos (ni para gobernador, ni para presidente municipal) trae un proyecto para apoyar a las organizaciones como nosotros. Estamos para ayudar a las personas y estamos rebasados de trabajo, eso decepciona”.

Las propuestas fueron claras: José Daniel Cebreros, Pdte. de la Asociación Política de Abogados

“Fue un ejercicio democrático excelente promovido por el periódico EL DEBATE. En lo que corresponde a los candidatos convocados, expresaron muy bien sus propuestas y lo que piensan hacer si llegan a la presidencia, fueron muy claros en sus participaciones. Ahora ya depende de la ciudadanía escoger por qué candidato irse el día de la elección”.

Echó muchas culpas: Óscar Sánchez Beltrán, Pdte. de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán

“Al alcalde con licencia se le hizo más fácil echar la culpa de su fracaso municipal al Poder Legislativo, empresarial y del mismo aparato de Gobierno.

Culpó a los diputados de crear leyes corruptas; a los empresarios, de perversos, y al sindicato del Ayuntamiento, de estar contra él. El resto de los candidatos mantuvieron muchas propuestas, pero se espera el cómo puedan desarrollarlas”.

No hubo nada nuevo: Juan Bautista Lizárraga Mota, Abogado y columnista

“Me parece que fue más de los mismo, discursos acartonados, demagógicos, no aterrizaron ninguna idea en concreto, ninguno de los candidatos propuso algo específico, ni tampoco nos dijeron la manera como lo van a hacer. Me sonaron vacíos los discursos; hablaron del tema de finanzas, de obras públicas, de seguridad, hablaron de temas sensibles, pero ninguno está dando una solución, algo práctico, nada más dijeron, los vamos a resolver. Y ¿dónde está la varita mágica?

En el abandono: Juan Ramón Sánchez, Pdte. de la Liga de Futbol Interinstitucional

“El deporte es un rubro que se encuentra prácticamente en el abandono total por parte de las autoridades oficiales, aún cuando el deporte es un gran precursor de la salud, así como un factor esencial para la prevención del delito, ya que mantiene ocupado a niños, jóvenes y adultos; paradójicamente a ello, somos los particulares los principales impulsores del deporte, tanto a nivel municipal como estatal, muy a pesar de la falta de infraestructura deportiva en las diversas colonias de la ciudad y en la zona rural”.

Aún falta apoyo al deporte: Raúl Alfonso Aceves, Careada de los Jueves

“Creo que el deporte es el rubro más descuidado que tienen los gobernantes. Lo que sí hay que reconocer es que han hecho infraestructura deportiva, pero las han dejado caer, y ahorita son espacios demasiado descuidados que ya no cumplen con los requisitos mínimos para ser utilizados. Ojalá que en esas instituciones queden al frente personas que realmente conozcan el deporte de nuestro estado y nuestro municipio”.

Mayor infraestructura: Alfonso Lizárraga, Promotor deportivo y jugador Platino Plus Ultra

“Primero, que no desaparezca ningún espacio deportivo. Que estén actualmente dando un servicio a toda la comunidad deportiva de la ciudad, sobre todo, las instalaciones de la Sagarpa. Atender a los Centros de Barrio. Que los espacios estén diseminados en la periferia y habilitarlos con material deportivo y humano. Buscar lugares baldíos para la construcción de más instalaciones”.

Falta incluir al deporte: Juan Pablo Pacheco, Director Seprobacus

“Es un gran esfuerzo, humano y técnico, el realizado por EL DEBATE al reunir a la mayoría de los candidatos a la alcaldía de Culiacán. El esfuerzo vale la pena. Ojalá puedan incluir próximamente otros temas: deporte, movilidad para gente con capacidades diferentes, métodos anticorrupción, sistema de designación de altos funcionarios, tratamiento de basura, líquidos y sólidos, etc.”.

Buen ejercicio: Héctor Loaiza, Promotor deportivo

“Muy buen programa. Los moderadores conectados entre sí, preguntas claras y, lo mejor, no se utilizó el foro para atacarse entre sí. Muy buen ejercicio”.

Sin propuestas: Leonel Aguirre, Activista

“En el tema de derechos humanos, todavía lo siento ajeno, de todos los candidatos que he tenido la oportunidad de escuchar. No todos los candidatos tienen la experiencia en ello, porque la realidad de los que estamos en derechos humanos y la atención que le estamos dando a las víctimas con desaparecidos, homicidios y desplazados por la violencia, ahí todavía no encontramos una propuesta”.

Sin tocar a desaparecidos: María Isabel, Líder Sabuesos Guerreras

“A raíz del debate de los candidatos a presidentes municipales, ninguno dio propuestas, ninguno se acordó del tema de los desaparecidos. Yo creo que deberían de rectificarlos, porque estamos en números rojos con esto de las desapariciones forzada y de que ellos, como candidatos, no toquen el tema, creo que no tienen sensibilidad, no tienen ni idea, menos de derechos humanos, ni hablar”.

Desinterés: Alma Rosa, Líder del colectivo Voces Unidas por la Vida

“Viendo las propuestas que tienen los candidatos, no vi ninguna iniciativa que hable de las desapariciones forzadas y por particulares, lo cual quiere decir que para ellos las víctimas de desaparición no tienen importancia o simplemente no son prioridad. Lo cual, a nosotros que buscamos a nuestros familiares, nos parece que es una falta de sensibilidad y desinterés”.

Necesitamos apoyos: Lizet Norzagaray, Dramaturga y actriz

“La cultura es un tema poco explorado por los candidatos, que hay que pensar: ‘¿Qué tanto les importa?’ Salvo uno de ellos tocó el tema, los demás ni siquiera mencionan la cultura. Se nota que no entienden de qué se trata y cómo es que se vive a través de ella. Los artistas independientes necesitamos, más que medicamentos, espacios dónde desarrollarnos, dónde exponer lo creado, dónde vivir de nuestro trabajo. Artistas en el estado sobran, cualquier rincón podemos cubrir, hasta las rancherías más alejadas, siempre y cuando los apoyos sean algo real y constante, no solo un discurso de campaña”.

Seguridad a transportistas: Rolando Ibarra, Líder transportistas

“Todos hablan de que van a combatir la inseguridad, pero esto nunca se cumple. Nosotros, como choferes del transporte urbano, siempre padecemos de asaltos a diario arriba de las unidades, y nada hacen por combatirla. Ojalá hubiera un presidente municipal que lo llevara a cabo, que se formalizaran bien las cosas que dicen. Al chofer siempre lo dejan fuera de todo, incluso de las vacunas contra covid-19”.

Cortos con la cultura: Rodolfo “Fito” Arriaga, Director del Tatuas y dramaturgo

“Hubo tres menciones a la cultura por parte de los candidatos: la primera de Faustino, que menciona a esta y el deporte de manera muy general; el otro fue Ferreiro, que no habló precisamente de la cultura, sino que se refirió a una obra relevante, que es la restauración del teatro griego que estaba a manos de la Marina; y la otra fue la pregunta a Millán y que fue una respuesta muy elemental. En ese sentido, el debate se quedó corto sobre una cosa que es tan importante como los servicios culturales”.

Hay que reactivar el arte: Hernán Arturo Ruiz, Escritor

“Es necesario escuchar también propuestas encaminadas a la reactivación de espacios culturales, así al apoyo económico a cultura municipal, una de las áreas menos favorecidas. La danza, la literatura, el teatro, la música y demás disciplinas artísticas también son necesarias para el rescate de nuestro municipio”.

Se van por lo material: Lázaro Fernando R., Dramaturgo y actor

“Me queda claro que para los candidatos el arte y la cultura no están entre sus prioridades: lo que se ve, lo material, la infraestructura física, las promesas de introducir todos los servicios públicos es lo que da votos, pero el arte y la cultura dan placer, estabilidad emocional, curan el alma, regocijan el espíritu y hacen mejores seres humanos. Por ello les pido que tengan más interés y se comprometan con hechos, no con palabras, de apoyar con un mayor presupuesto el área de la cultura y las artes en todas sus manifestaciones”.

Sin propuestas forenses: Amado Avilez, Perito particular

“Después de oír todas las propuestas de los candidatos, estoy que todo están en ayudar a la Policía, que tengan buenos sueldos, y me parece extraordinario, pero lo que no he escuchado es el compromiso de tener gente capacitada en las áreas forenses. Simplemente se han dado a la tarea de que van a bajar los homicidios. Estamos dejando al pueblo prácticamente en un oscurantismo científico”.

Hay que enfatizar más: Érick M. Castro, Clarinetista y maestro de música

“Considero que el tema de cultura debería ser tomado en cuenta con mayor énfasis por los candidatos que buscan gobernarnos. El arte ha demostrado que es parte del desarrollo social, y es por eso que se debe trabajar más en sus propuestas electorales, sobre todo en hacer hincapié a los jóvenes artistas que cada vez necesitan, buscan y merecen oportunidades de crecimiento, tanto artístico como económico”.