Candidatos en Sinaloa invitan a votar confiados en la ciudadanía

Sinaloa.- La última encuesta realizada por Debate destinada a conocer la preferencia del voto de los ciudadanos de cinco de las principales ciudades sinaloenses reflejan que el partido más favorecido por los ciudadanos fue Morena.

El otro dato importante recabado por los encuestadores de esta casa editorial es que, si bien ha bajado el número de indecisos, este todavía es importante. Los candidatos entrevistados por Debate se manifiestan optimistas y esperan ansiosos el 6 de junio haciendo invitación a que la ciudadanía participe.

Las expectativas

Los candidatos que resultaron con preferencia mayoritaria manifestaron agradecimiento a la casa encuestadora de Debate y se mostraron muy optimistas ante la respuesta de la ciudadanía; aún así, no se dan por confiados y creen que hay que seguir trabajando por mantenerse dentro de los favoritos.

Quienes resultaron menos agraciados por los ciudadanos consideran que la encuesta está equivocada y esperan que los ciudadanos que aún tienen dudas se decidan por ellos. Otras personalidades de la vida política comunicaron sus percepciones, comentando que la tendencia final se mantendrá como se ha manifestado hasta ahora.

Somos la mejor opción: Reynaldo González Meza, Candidato a regidor por Morena-PAS Mazatlán

“Es una clara muestra de lo que la gente va a decidir el próximo 6 de junio. Caminamos, tocamos las puertas de las casas, esa encuesta refleja lo que la gente siente. En el cierre de campaña también se reflejó la respuesta y es un trabajo que hemos realizado por más de 12 años. La gente ya nos conoce y sabe lo que hemos hecho. Invitamos a la ciudadanía a votar este 6 de junio, que emitan su derecho y voten por los mejores”

Tenemos confianza: Domingo Vázquez Márquez, Candidato del PT a la alcaldía de Ahome

“En la percepción que registramos con la gente en el día a día, nos mantenemos en la preferencia de los ahomenses. Hace una semana, el mismo medio de comunicación nos colocó en primer lugar con una amplia ventaja, ahora nos ponen con una percepción muy distinta, que no refleja la realidad, pero ya estamos más cerca para demostrar que la gente ya decidió a favor (...). Aprovecho la oportunidad para reiterar a todos nuestros amigos y amigas que el próximo domingo 6 de junio salgan temprano a votar por José Domingo”.

Pocos manifiestan voto: César Quevedo Inzunza, Candidato a la presidencia municipal de Navolato por el PAN

“Es probable que la tendencia vaya por ahí, pero lo que se siente en tierra es otra cosa. A menos que la gente no esté diciendo la verdad a los encuestadores o a los candidatos. Es cómodo incrementar el número de indecisos para justificar la encuesta, me parece, y así opina la mayoría de la gente: que esta encuesta de EL DEBATE ha perdido credibilidad. Son 240 encuestas de las cuales el 40 por ciento no ha definido el voto, por lo que respondieron solo 120 personas”.

Le dimos la vuelta: Gerardo Vargas Landeros, Candidato a la presidencia de Ahome por Morena

“Siempre he dicho que las encuestas de EL DEBATE son muy objetivas, son muy profesionales, y hace un mes que estaban aún en contra mía también lo acepté. Hoy valoro mucho que la ciudadanía de Ahome esté dándonos la vuelta de manera favorable y que tengamos esa oportunidad de poder dirigir los destinos de un mes, así es que, muchas gracias al periódico. Sigo creyendo en sus encuestas y estoy seguro de que esos números se van a ver hechos realidad el próximo 6 de junio”.

Va a ganar el pueblo: Jesús Estrada Ferreiro, Candidato a presidente municipal de Culiacán por Morena-PAS

“Es una encuesta excelente. Me pone dos adelante del candidato más cercano, que es del PRI, eso me da una gran ventaja (...). También vamos a tener más votos que la campaña pasada. A mí no me preocupa la compra de votos, porque ahorita no van a gastar ante el resultado que ya conocen, va a ganar el pueblo y Morena, ya que he cumplido con mi deber como presidente municipal y están a la vista los logros”.

Sin duda, ganaremos: Marco Antonio Osuna, Candidato a la alcaldía de Ahome por PRI, PAN y PRD

“Reconozco el valor y trayectoria periodística de la cadena EL DEBATE (...) Respeto los números estadísticos que esos ejercicios vienen manejando. Toda mi trayectoria la he fincado siempre en el respeto irrestricto a la libertad de expresión. La verdadera encuesta será la del 6 de junio, cuando el ciudadano libremente acuda a sufragar su voto. Esa es la verdadera encuesta y es que vamos a ganar”.

La encuesta es congruente: Martín Ahumada, Candidato a la alcaldía de Guasave

“Me parece congruente con los números que nosotros tenemos, en el sentido de que tenemos un voto favorable. Nosotros hemos estado haciendo sondeos y en él tenemos un valor un poquito más alto del que se nos ha dado en esta encuesta, pero está a favor del triunfo de Morena y mío. Me llamó la atención el valor del porcentaje de personas indecisas, ya que no coincide con las cifras que nosotros tenemos, porque en ese sentido nosotros tenemos solo un 7 por ciento de indecisos”.

Encuestas nos favorecen: Luis Guillermo Benítez Torres, Candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por Morena-PAS

“Lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando hasta el último minuto y cuidar la elección, porque a aquellos no se les quitan las malas mañas y van a querer comprar votos, y nosotros no lo vamos a permitir. Yo tengo desde 25 puntos arriba hasta hoy que publica la prensa de 6 a 8 puntos arriba. Eso me da mucha confianza. Yo sé que vamos a refrendar el triunfo y vamos a hacer todo por transformar el Mazatlán que todos queremos”.

Tenemos otras cifras: Roberto Rodríguez, Líder de Morena en Mazatlán

“Tenemos una gran aceptación por nuestro partido y candidatos, que el mismo periódico EL DEBATE lo ha dado a conocer con sus encuestas. Me sorprende la poca distancia del adversario más cercano a nuestro candidato a la presidencia de Morena, del aspirante de la alianza PRI, PAN y PRD, ya que nosotros tenemos otras cifras más amplias. No obstante, la mejor encuesta es la del 6 de junio” .

Siempre pierdo en esta encuesta: Jesús López, Candidato a la alcaldía de Guasave

“Comentar que nunca he ganado una encuesta en EL DEBATE, pero no me preocupa, me motiva mucho, porque eso me hace echarle más ganas; sin duda, la encuesta final va a ser el 6 de junio. Yo estoy muy contento, muy agradecido con la población de Guasave. Estoy convencido que en las encuestas que no son de EL DEBATE vamos ganando y que, sin duda, vamos a ganar, con el favor de Dios y de todos los guasavenses. Valoro todas las encuestas y las respeto, no tengo problema, pero ahí nunca he ganado una”.