Candidatos y candidatas por alcaldías de Sinaloa disputan lugares en encuesta

Culiacán, Sinaloa.- A partir de la última entrega de la encuesta sobre tendencias electorales por las alcaldías de Sinaloa, se presentan a continuación las opiniones diversas de los principales candidatos que encabezan las preferencias en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, así como de otros políticos y ciudadanos que avalaron en general este ejercicio que muestra parte del sentir social sobre la situación política en la entidad.

Más de mil personas participaron en el estudio para conocer su opinión sobre la gubernatura, 240 en cada uno de los municipios mencionados. Las encuestas se levantaron con dispositivos electrónicos y poseen geolocalización.

Encuesta de EL DEBATE es veraz y objetiva: Mingo Vázquez

“La encuesta del periódico EL DEBATE publicada el sábado describe la realidad de la simpatía de los ahomenses. Nos ponen en primer lugar, y vamos a ganar la alcaldía de Ahome. El ejercicio de este medio de comunicación es veraz y objetivo. Seguiremos trabajando duro en esta campaña en la ciudad y en las comunidades para aumentar el número de simpatizantes en nuestro proyecto político”.

Pese a sus dificultades de movilidad por una lesión en el tobillo, expresó que nada lo detiene y se mantiene activo en actos proselitistas.

Mingo Vázquez Candidato del PT a la alcaldía de Ahome / Foto: DEBATE

Las encuestas de EL DEBATE son serias y objetivas: Gerardo Vargas

“Acepto los resultados de la encuesta publicada por EL DEBATE y la tomaré en cuenta para trabajar más duro e imprimir un mayor dinamismo a la campaña para lograr el triunfo. La encuesta es bien recibida y bien aceptada, ya que, en lo personal, siempre he creído en las encuestas que emprende esta casa editorial, por su seriedad y profesionalismo. Ese resultado me va a servir para trabajar aún más duro y redoblar esfuerzos para ganar la contienda electoral”, dijo el candidato a la alcaldía de Ahome.

Gerardo Vargas Candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Ahome / Foto: DEBATE

"Considero que la encuesta es positiva"

“Es algo que debo considerar como muy positivo y, además, justo. No hay ningún punto negativo en nuestra contra, la verdad, y, asimismo, nos conoce mucha gente, no obstante que no hemos estado en política, y bueno, yo creo que son valores muy favorables y vamos a ver la evolución. Estamos haciendo un trabajo casa por casa y la gente nos responde muy bien, y eso se va a reflejar, a final de cuentas, en las urnas, porque vamos a ganar. Nunca había participado en esto, no tengo una carrera política, voy iniciando, pero me jacto de tener mucho conocimiento a través de la gente, y estoy en el ánimo de la población”.

Martín Ahumada Candidato a la alcaldía de Guasave por Morena-PAS / Foto: DEBATE

"No solo somos populares, sino gente de resultados"

“Me da gusto ser favorecido en la encuesta. Sin duda, creo que no solamente tenemos popularidad, porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar como director de Salud municipal, diputado federal, como director del Hospital General, y no nada más somos populares, sino que hemos sido gente de resultados. Hemos podido dejar constancia que en los puestos que nos ha dado la oportunidad la sociedad de estar, le hemos dado el resultado favorable a nuestro querido Guasave, y lo vamos a seguir haciendo”.

Jesús López Rodríguez Candidato a la alcaldía de Guasave por PRI-PAN-PRD / Foto: DEBATE

Se dijo consciente de que las encuestas tienen su metodología, y aunque no estudió adecuadamente la encuesta, sigue pensando que son buenas y que la más importante va a ser el 6 de junio.

"Estoy comprometida a dar más resultados"

“Muy contenta, muy agradecida con los ciudadanos que tuvieron a bien recordar a Liliana Cárdenas y a todos aquellos que tienen a bien darme la intención de voto. La verdad, es que más comprometida en dar más resultados de los que ya di en la Administración 2014-2016, donde estuve al frente del municipio. Estamos llevando un trabajo cercano a la gente de casa por casa escuchando a los ciudadanos y sus necesidades más prioritarias que tienen. Estamos haciendo compromisos”.

Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela Candidata a la alcaldía en Salvador Alvarado por el PRI, PAN y PRD / Foto: DEBATE

"Vamos más arriba de lo que viene en encuesta"

“Me parece muy bien que se hagan sondeos y encuestas entre la ciudadanía, eso nos permite conocer lo que la gente quiere. Creo que vamos bien, más arriba que ellos, vamos a trabajar muy fuerte para nuestra gente. En mi opinión, la encuesta de EL DEBATE no refleja realmente la realidad, pero la respeto. Vamos creciendo de a poco. Hemos estado acercándonos a la gente en las diferentes colonias, en el centro de la ciudad; vamos para arriba, cada quien está haciendo su esfuerzo, cada quien con su fortaleza. Tenemos que buscar la reactivación económica, con este partido de las mujeres y que los culiacanenses tenga un Gobierno con equilibrio y una mayor participación”.

Siria Quiñónez Candidata a alcaldesa de Culiacán por FXM / Foto: DEBATE

"Los resultados serán más altos el 6 de junio"

Ante la encuesta publicada en esta casa editorial, en donde Jesús Estrada Ferreiro sale arriba, este mismo dijo que no le sorprendía, ya que es lo que le ha demostrado la ciudadanía.

Jesús Estrada Ferreiro Candidato a alcalde por PAS-Morena en Culiacán / Foto: DEBATE

Aseguró que en las elecciones de este 6 de junio los resultados no serán los mismos, pues estos serán más altos que los que salieron en la encuesta debido a los programas y trabajo que ha realizado, comentó.

"Estamos teniendo un gran apoyo de la gente"

“Respeto mucho el trabajo que realiza EL DEBATE. La encuesta que presentan el día de hoy (ayer) nos brinda, tanto a mí como a mi equipo, información útil para nuestra campaña. Sin embargo, nosotros estamos trabajando muy fuerte y a través de los eventos y cercanía con la gente notamos que estamos teniendo un gran apoyo de los ciudadanos. No tenemos la menor duda de que vamos a ganar y vamos a rescatar el municipio de Culiacán”.

Faustino Hernández Álvarez Candidato a alcalde de Culiacán por la alianza Va por Sinaloa / Foto: DEBATE

"Me siento motivado y comprometido"

“Es un compromiso de trabajar todos los días, es una campaña de respeto. Creo que la experiencia me ha dado un actuar obligado en beneficio de los demás. La encuesta que hoy saca EL DEBATE me agrada, pero me compromete porque sabemos que es una lucha la que se está librando. Hay candidatos que se van a la guerra sucia, no me asusta, lo que me obligó a interponer la denuncia".

”Cada día cuenta, es parte de, me motiva, ¿a quién no?, a recorrer las colonias. Mazatlán está muy jodido. Si hay que calificarlo de 1 al 10, difícilmente saca el 2. Hay mucho que hacer, no solamente prometerle a la ciudadanía".

Fernando Pucheta Candidato a la alcaldía de Mazatlán, alianza Vamos por Sinaloa / Foto: DEBATE

”Necesitamos poner gente muy capaz, y no a amigos del presidente, que tengan empatía con el ciudadano”.

"Yo sé que vamos ganando"

“Es claro, es palpable, la gente lo dice y lo sabe, que Morena y PAS van ganando. Vamos por lo menos 2 a 1".

Luis Guillermo Benítez Candidato a la alcaldía de Mazatlán PAS-Morena / Foto: DEBATE

”La verdad, es que hace mucho dejé de creer en esas encuestas, con todo respeto, pero es la realidad. Yo hablo claro, la prensa está muy perdida sirven a quien les pagan y eso no es cierto. Yo desde antes tenía una medición de 10 puntos arriba, propia, al iniciar la campaña me mandó una el partido que iba yo 64 a 25 arriba, en el inicio, hace días platicando con el candidato a gobernado me dijo ‘hice unas encuestas y vas superbién, más de 2 a 1’. A mí ni me asusta ni me enoja, yo sé que vamos ganando”

Seguiremos trabajando en todo Ahome: Osuna

“Independientemente de lo que digan las encuestas nosotros seguimos trabajando, es la fotografía del momento pero seguimos trabajando, me siento muy contento por el recibimiento de la gente, vamos a ganar, no me queda la menor duda porque sabemos lo que traemos en tierra, sabemos lo que estamos trabajando, cómo trabajan nuestras estructuras y mi respeto para el medio y agradecido por la cobertura que me ha dado”.

Marcos Osuna Moreno Candidato a la alcaldía de Ahome coalición PRI-PAN y PRD / Foto: DEBATE

La gente pide y exige un verdadero cambio

“Son tendencias nada más, creo que la gran elección es el 6 de junio, estoy seguro de que estamos en el ánimo de las mayorías porque sabemos que muchos ciudadanos se reservan su derecho de opinar; sin embargo, creo que nosotros vamos a salir adelante con el apoyo de la mayoría de los ahomenses porque vemos candidatos de las alianzas que no convencen al pueblo”.

Miguel Ángel Camacho Movimiento Ciudadano, candidato a la alcaldía de Ahome / Foto: DEBATE

"Me queda claro que vamos a dar la sorpresa"

“La encuestas ahorita al momento no tienen nada que ver con lo que hemos sentido nosotros y con el apoyo de la gente en cada una de las comunidades y cada puerta que hemos tocado, y aparte de que nos reciben, nos apoyan. A mí me queda claro que vamos a dar la sorpresa porque traemos el sentido social de la gente. La encuesta real, la encuesta de las comunidades posicionan a Angie Valenzuela”.

Angelina Valenzuela Candidata a la alcaldía de Ahome por Fuerza por México / Foto: DEBATE

"Que no se confíe"

"A no confiarse llamó el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa al candidato por la alianza PRI-PRD-PAN, Fernando Pucheta Sánchez tras el resultado de la encuesta de EL DEBATE, que lo pone arriba de las preferencias del electorado ante los demás aspirantes a la presidencia municipal de Mazatlán. Reconoció que la muestra realizada por el matutino se debe la percepción de la gente, quien se motiva por ver a un candidato acompañado de mujeres, hombres y jóvenes”.

Miguel Ángel Mancera Senador de la república / Foto: DEBATE

"Es reconocimiento"

La ciudadanía va a rectificar y le va a dar la oportunidad a Pucheta para hacer realidad lo que les está prometiendo, señaló la senadora Claudia Ruiz Massieu en torno a la encuesta de EL DEBATE, que da el triunfo al candidato por la alianza PRI-PRD-PAN, Fernando Pucheta Sánchez, de llevarse ya las próximas elecciones a presidente municipal.

Claudia Ruiz Massieu Senadora de la república / Foto: DEBATE

Dijo que el resultado del político se debe al acercamiento hacia la gente, tras acudir diario a las diversas colonias del puerto.

"Un buen referente"

La encuesta realizada por EL DEBATE, que pone arriba al candidato por la alianza PRI-PRD-PAN, Fernando Pucheta Sánchez, de los demás aspirantes a la presidencia municipal, es la expresión de la gente que quiere un buen gobierno. Con ese tipo de muestras del electorado, indicó que la ciudadanía busca hacer de lado a los gobiernos de ocurrencia y de falta de resultados a raíz de las votaciones del 2018.

Miguel Ángel Osorio Chong Senador de la república / Foto: DEBATE

"La encuesta es clara"

“La encuesta es muy clara y muestra la intencionalidad de las personas” y que también expresa el punto de vista de la mayoría de las personas encuestadas, que manifiestan no estar de acuerdo con el aborto y la mariguana lúdica.

Roberto Soltero Analista político / Foto: DEBATE

Sobre el matrimonio igualitario comenta que los grupos dominantes, religiosos, han influido en su discusión en el Congreso, también atribuye a la negativa de esa votación a las alianzas del PRI y PAN para frenar ese tema y no cambiar el statu quo prohibitivo de la legislación sinaloense.

"Me hacen sentido esos números"

Ve que la prioridad es “recuperar el presupuesto perdido… que abandonaron los actuales diputados de Morena porque lo votaron en contra, eliminando 510 millones de pesos del rubro protección social de la salud, en plena pandemia”.

Roberto Cruz Candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano / Foto: DEBATE

Señaló que antes de cualquier cosa está la salud por el número de contagiados y fallecidos. También dijo que es prioritario el aspecto económico.

Esperarán resultados

Dijo que ellos se esperarán a los resultados del 6 de junio en donde se sabrá el verdadero interés de la ciudadanía respecto a quien sea el elegido para dirigir el estado, municipio y distritos.

Gerardo Ríos Dirigente del Partido Verde Ecologista en Sinaloa / Foto: DEBATE

Reiteró que las encuestas no dejan de ser una medición pero que lo verdadero será este 6 de junio en donde no descartan que el Partido Verde tenga números más altos.

"Por ley natural todo cambia"

Comentó que el voto que se dé este 6 de junio será lo que verdaderamente valga o se cuente, esto después de que Morena salga arriba de las encuestas.

Rosa Elvira Ceballos Dirigente del partido Redes Sociales Progresistas / Foto: DEBATE

“Por ley natural todo cambia, por ley natural las cosas van cambiando de un día a otro, la percepción va cambiando de un día a otro y los ciudadanos pues a como van viendo la actitud y el actuar de los actores políticos es como dicen ‘hoy iba a votar por Morena, pues ahora me decido por otro partido’”.

Sorprenden indecisos

“Todavía es muy pronto, obviamente todos los ejercicios me interesan, los evalúo, EL DEBATE siempre ha estado a la vanguardia de estos ejercicios, se agradece mucho porque muchos candidatos no tenemos para hacer esta medición de este tipo, pero a mí me llama mucho la atención el porcentaje de indecisos que hay, eso es muy importante, a estas alturas no debemos de evaluar quién va ganando o quién va perdiendo, tenemos que ver las áreas de oportunidad”.

Martín Heredia Candidato a la alcaldía de Mazatlán por Movimiento Ciudadano / Foto: DEBATE

"Lo mejor que pueden hacer las personas indecisas es votar"

“La verdad aquí yo invitaría a aquellas personas que están indecisas que lo mejor que pueden hacer es votar y ejercer su derecho al voto porque ellos son los que pueden hacer el cambio y la diferencia. Las personas que siempre votan a lo mejor ya traen la influencia de una marca o de un partido, yo creo que tenemos que votar por las personas que vengan a hacer algún beneficio...”.

Samuel Lizárraga Candidato a la alcaldía de Mazatlán por el partido Fuerza por México / Foto: DEBATE

