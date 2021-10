“Cantares”, la canción entonada por José Manuel Chu Reyes durante la toma de protesta de Rubén Rocha Moya

Culiacán.- El tenor José Manuel Chu Reyes, estuvo presente en la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como el nuevo gobernador constitucional del estado de Sinaloa, entonando la canción “Cantares”.

Como parte del programa del evento realizado en el Congreso de Sinaloa, José Manuel Chu Reyes fue invitado para amenizar la ceremonia con su voz y la canción “Cantares”, teniendo su participación después de que Rubén Rocha Moya tomara protesta como el gobernador de Sinaloa del 2021 al 2027.

Previo a la participación de Chu Reyes, la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, ofreció un discurso en la toma de protesta en representación del Gobierno Federal a nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien no pudo estar presente en la ceremonia.

Leer más: Martha Arredondo, la primera en recibir un abrazo del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya

Así, José Manuel entonó “Canteres”:

Todo pasa y todo queda

Pero lo nuestro es pasar

Pasar haciendo caminos

Caminos sobre la mar

Nunca perseguí la gloria

Ni dejar en la memoria

De los hombres mi canción

Yo amo los mundos sutiles

Ingrávidos y gentiles

Como pompas de jabón

Me gusta verlos pintarse

De sol y grana, volar

Bajo el cielo azul, temblar

Súbitamente y quebrarse

Nunca perseguí la gloria

Caminante, son tus huellas

El camino y nada más

Caminante, no hay camino

Se hace camino al andar

Al andar se hace camino

Y al volver la vista atrás

Se ve la senda que nunca

Se ha de volver a pisar

Caminante no hay camino

Sino estelas en la mar

Hace algún tiempo en ese lugar

Donde hoy los bosques se visten de espinos

Se oyó la voz de un poeta gritar

Caminante no hay camino

Se hace camino al andar

Golpe a golpe, verso a verso

Murió el poeta lejos del hogar

Le cubre el polvo de un país vecino

Al alejarse le vieron llorar

Caminante no hay camino

Se hace camino al andar

Golpe a golpe, verso a verso

Cuando el jilguero no puede cantar

Cuando el poeta es un peregrino

Cuando de nada nos sirve rezar

(Caminante no hay camino

Se hace camino al andar)

Golpe a golpe, verso a verso

Golpe a golpe, verso a verso

Golpe a golpe, verso a verso

Leer más: Rubén Rocha Moya está obligado a cumplirle a Sinaloa: Ricardo Monreal

Dentro de su participación, Manuel Chu también entonó el Himno Nacional Mexicano, como parte del acto cívico realizado en la toma de protesta de Rubén Rocha Moya, acompañado de la Banda de Guerra.