¡Caos y caras largas! Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, recibe notificación de la Fiscalía

Culiacán, Sinaloa. Una notificación que fue recibida en el ayuntamiento de Culiacán habría cimbrado al gobierno municipal de Culiacán, encabezado por Jesús Estrada Ferreiro, de acuerdo a lo señalado tanto por trabajadores de la comuna como por el mismo regidor Sadol Osorio.

Hasta el momento, se sabe que la notificación fue entregada en las oficinas del alcalde Jesus Estrada Ferreiro, de parte de personas que llegaron en una Suburban con una carpeta con la documentación y la dejaron en la oficina del alcalde.

Fuentes consultadas por Debate, confirmaron que se trató de una notificación de parte de la Fiscalía General del Estado, dirigida tanto para el alcalde Jesús Estradas Ferreiro y parte de su equipo.

El regidor panista, Sadol Osorio, dijo que, tras la entrega de esta notificación, se ha visto " mucha incertidumbre y mucho caos y caras largas " al interior del municipio de Culiacán.

Actualmente, el alcalde de Culiacán, surgido de las filas de Morena, enfrenta un proceso de juicio político, de parte del Congreso del Estado de Sinaloa.

"Muy probablemente sea alguna notificación. No sabemos si sea de parte del Congreso o de la Fiscalía, pero están pasando cosas raras", dijo Sadol Osorio.

El regidor contó que hoy es cumpleaños de la Síndico Procuradora, María del Rosario Valdez Páez, y cuando iban a felicitarla la vieron “salir despavorida” por lo que deducen que las cosas no andan bien al interior del gobierno municipal.

El regidor del PAN indicó que hay hermetismo en las oficinas del Ayuntamiento y considera que falta tener más claridad sobre la notificación.

Ante un posible aviso de destitución del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, Sadol Osorio dijo que esto le corresponderá al Congreso, pero recalcó que el alcalde ha mantenido una dinámica de choque y confrontación con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, los diputados y con todas las personas.