Caos y largas filas se vivieron en inicio de vacunación a niños de 5 a 11 años en Culiacán

Sinaloa.- No hay día que no se llegue y plazo que no se cumpla, y les llegó su vacuna contra Covid-19 a los niños de 5 a 11 años, ellos estaban sin ninguna dosis. Desde las primeras horas de la mañana, los padres madrugadores y otros no tanto, llegaron y empezaron a formar la kilométrica fila en las afueras de la Novena Zona Militar en Culiacán.

Los minutos y horas pasaron y el miedo de los niños aumentaba y más cuando llegaron a la puerta, no se diga cuando los pasaron a las sillas, para esperar ese piquete de aguja que tanto temían.

Mientras los menores inmunizados salían ya contentos agarrados de las manos de sus padres, se topaban con las caritas cansadas de los niños que tenían inclusive horas esperando. Ante el cansancio de sus hijos, algunos padres los cargaban en sus brazos sin poder ocultar de sus rostros el enojo por tanto desorden.

Calorón

Mientras más tiempo pasaba, el sol castigaba y la resolana estaba a flor de piel. Las 16:00 horas y parecía que eran 13:00 horas. Un par de tránsitos controlaban el tráfico, las toallas de trapo que traían en sus manos eran insuficientes, secaba su rostro de las gotas de sudor que caían de la cabeza, tres litros de agua de sabor, y cuatro de natural ya habían pasado por la gargante de uno de ellos, ya era necesario tirar los bules vacíos que estaban estorbando dentro de la patrulla.

El sonido de la sirena de la ambulancia que estaba afuera del Cuartel sonó de pronto, ya habían subido a una menor que momentos antes se había desmayado al estar soportando temperaturas de alrededor de 40 grados, con sensación de 44.

De inmediato, el agente quitó los conos anaranjados y la ambulancia salió a toda prisa hacia el Issste. El tránsito se movía de un lado a otro, daba la sensación que no soportaba lo caliente del pavimento, inquieto y secando el sudor... siguió tomando agua.

Los Datos

Suspensión de la vacuna

Se debe posponer la aplicación de la vacuna a quienes presenten temperatura mayor a 38 centígrados, así como los que tengan síntomas de covid-19.

Te recomendamos leer:

Abren un módulo más

Desde este día a los menores de 5 a 11 años se les vacunará contra el covid-19 en la Novena Zona Militar y en el Polideportivo de la UAS.