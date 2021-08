Capacidades hospitalarias, a prueba en tercera ola de contagios Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- La situación es complicada al interior de las instituciones de salud pública en Sinaloa ante la tercera ola de contagios Covid-19, pues se está requiriendo una mayor intubación de pacientes, mientras que llegan en peores condiciones que en las olas pasadas; además del incremento de casos y saturación de camas.

Este mes se espera el pico máximo de contagios y el descenso de casos ante la inmunidad lograda por la vacunación, esto último de acuerdo a una entrevista concedida a Debate por el secretario de Salud de Sinaloa, Dr. Efrén Encinas, publicada en días pasados.

Hasta ayer, el IMSS y el Issste en Culiacán se encontraban al 97 y 96 por ciento de capacidad para dar atención a pacientes con covid-19, aunque existe el nuevo Hospital General, el cual tiene capacidad para atender a 50 enfermos más de este tipo, según al reporte de la Secretaría de Salud sobre ocupación de camas.

Había 455 personas hospitalizadas en instituciones públicas y privadas en Culiacán. Le sigue Mazatlán, con 273 personas en cama en centros hospitalarios, donde el IMSS y hospitales de la Secretaría de Salud están al 91 por ciento de su capacidad para atender a pacientes con el virus SARS-CoV-2.

OCUPACIÓN DE CAMAS COVID-19, REPORTE SSA DEL 4 DE AGOSTO.

En Ahome están al 85 por ciento de capacidad hospitalaria para atención a este problema de salud, mientras que el Issste ya está saturado. En el IMSS de Navolato están llenos atendiendo a 17 personas. Hay en total 1,569 camas covid en todo Sinaloa; hasta ayer, 1,014 personas estaban internadas.

Se aplazan cirugías no prioritarias en Culiacán

“Hay más pacientes intubados”, señaló el Dr. Alfredo Avilez, subdirector del Hospital General en Culiacán, el municipio que concentra los contagios en esta tercera ola. Avilez atribuye la falta de una pronta atención al aumento de las hospitalizaciones: “Desafortunadamente, los pacientes que han requerido hospitalizarse son quienes presentan un cuadro avanzado de su padecimiento”, dijo.

Por lo tanto, consideró que se debe trabajar en ese aspecto, hacer énfasis en la necesidad de acudir a un centro de atención después de presentar algún síntoma, de esta forma el paciente puede recibir las indicaciones correctas y se le da un correcto seguimiento telefónico.

El doctor Alfredo Avilez explicó que la condición del paciente es la determinante para su ingreso al área covid del Hospital General; si no manifiesta gravedad, se le envía a su casa con seguimiento telefónico y abierta la posibilidad para cita médica en caso de algún dato de alarma.

En caso de baja oxigenación en la valoración de vías respiratorias: “es enviado al área de Urgencias del hospital, donde se inicia el protocolo de estudios de laboratorios y rayos X. Cuando se confirma el cuadro de la enfermedad, es canalizado al área Covid”.

Confirmó que las personas entre 20 a 50 años son quienes mayoritariamente ocupan las camas covid del nosocomio, al tener una mayor movilidad. Destacó la importancia de la vacunación. “La diferencia es que esos pacientes con alguna aplicación de vacuna no han presentado cuadros tan severos, ahí nos damos cuenta de que la vacuna funciona. Protege de los casos de gravedad”.

Sobre la reconversión hospitalaria, comentó que se ha hecho al momento y han estado atentos al incremento de contagios, por lo tanto, el comité covid del hospital mantiene reuniones constantes para evitar verse sobrepasados por la enfermedad. “En ningún momento hemos estado rebasados”, añadió.

Debido a esto, se han aplazado las cirugías no prioritarias: “las hemos cancelado para atender, más que nada, las urgencias. Todas las urgencias reales que sean quirúrgicas se están realizando sin problema”.

Sin atención a especialidades en IMSS de Ahome

En el Hospital de Zona Número 49 del IMSS, Los Mochis, el director, Enrique Romero Guzmán, informó que tenían más de 100 pacientes contagiados de covid-19, quienes permanecían internados en el Hospital General de Zona Número 49.

Con esta ocupación, se llenaron tres de los cuatro módulos disponibles para atender a este tipo de pacientes, por lo que se trabaja, dijo, en la reconversión de un módulo más con 25 camas que podrán ser utilizadas por los pacientes que requieran hospitalización para ser tratados por complicaciones de covid, explicó.

Informó que el servicio de urgencias se desfogó la parte de contacto inicial para pacientes enfermos de coronavirus y, si se requiere, se suben a esa parte que ya está lista para ellos.

El director del hospital dijo que se tienen ventiladores suficientes para atender a los pacientes y, conforme se reconvierten camas para atenderlos, también se dotan de ventiladores para cada una. También dijo que están en espera de más ventiladores que vienen de la Ciudad de México y que los entregará la delegación del IMSS estatal.

Confirmó que se ha tenido afectación en otras áreas del instituto, en aquellas que dan atención a enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, diabetes, cardiopatías.

El IMSS sigue sin atender consultas de especialidades, pero se atienden casos que requieren una atención específica y se les cita de manera especial para darles el seguimiento que requieren.

En cuanto al Hospital General de Los Mochis, había personas internadas desde los 18 hasta los 60 años, la mitad de ellas intubadas, aunque el grueso de nuevos pacientes seguía estando entre los 30 y los 40. Se planeó reconvertir más camas para pacientes contagiados de covid en caso de ser necesario.

En el Hospital Integral de Choix, el director de la unidad, Jesús Antonio Pérez Gaxiola, explicó que solo tenían 18 camas disponibles en todo el nosocomio para atender todo tipo de padecimientos, mientras que solo hay un ventilador disponible y dos médicos por turno, así como seis enfermeras por turno, no se había suspendido la atención de otros padecimientos, cirugía consulta, laboratorio ni rayos X.

12 horas en un covitario en Escuinapa

“En el área Covid-19 se viven muchas emociones encontradas. Al principio no teníamos los insumos suficientes para nuestra protección, pero ya nos dotaron de botas, guantes y gorros gracias a las donaciones que mucha gente ha hecho a nuestro Hospital General, inclusive de dinero en efectivo.

Con eso se logró comprar todo el equipo para nuestra protección en estos momentos”, expresó una joven enfermera que prefirió omitir su nombre y trabaja en Escuinapa en el hospital de la Secretaría de Salud estatal. Relató que ella ha sido parte del personal que ha hecho frente a la emergencia sanitaria desde que inició en 2020.

“En la primera ola de contagios sí hubo muertos, pero no fueron tantos como en esta nueva ola. El cansancio físico, moral y mental en el personal de salud no se compara con los tiempos que se viven en la actualidad, porque nos ha tocado atender a muchísimos pacientes que llegan muy graves, con saturaciones de hasta 50 o 60, personas con problemas crónicos, como diabetes.

Nos ha tocado con daños renales y que están verdaderamente complicadas. Nosotros hacemos todo lo que podemos para ayudarlos y darles la mejor atención para que tengan una buena recuperación, pero en ocasiones no está todo en nuestras manos, ni en la de los médicos. Algunas veces que es inevitable al ingresar y tener pronósticos desahuciados”, expresó con gran tristeza.

Mencionó que en 2020, en lo más crítico de la pandemia, lo más que se atendieron en el área Covid-19 fueron 22 pacientes, pero en esta nueva ola de contagios y con la reconversión del hospital se ha tenido que atender a más pacientes con el mismo personal que laboran turnos de 12 horas: son dos médicos, cuatro enfermeras, que se hacen cargo de la atención total del paciente, y dos o tres de apoyo afuera que realizan la preparación de medicamentos.

“Fue en la noche del martes (de la semana pasada) cuando se murieron seis pacientes, en el día se murieron otros tantos y en mi guardia se murieron tres. En sí, en un lapso de 24 horas se murieron 11 pacientes del área Covid-19. Es la primera vez que sucede esto en el hospital”, lamentó.

“Me da mucho coraje el ver que aún hay personas que, a pesar de que hay muchos enfermos y muertos, sigan sin cuidarse, siguen enfiestándose, siguen haciendo como si la covid-19 no existiera. Decirles que sean más conscientes, que no lo hagan tanto por nosotros, que lo hagan por ellos y por su familia. Es muy triste ver morir a abuelitos, a personas jóvenes de hasta 22 años de edad que se supone que tienen toda una vida por delante”.

Relató que al finalizar su jornada de 12 horas de trabajo, sale del covitario y se dirige al área de sanitización; al llegar a su domicilio se va directo al baño, en donde termina su proceso de desinfección, procura no tener contacto con sus familiares y se mantiene en aislamiento para evitar ser portadora del virus a sus seres queridos.

El vivir a diario los estragos de la pandemia le ha generado problemas emocionales en su vida personal, al estar en estrés constante de un posible contagio a las personas que ama, no puede conciliar el sueño y vive con gran temor, por lo que ha tenido que buscar ayuda psicológica para poder estar en condiciones para hacer frente a esta emergencia sanitaria y seguir ayudando a su pueblo, que tanto está sufriendo por este mortal virus.

Si se requiere, todos los médicos pueden atender un caso covid: Salvador Alvarado

En el Hospital General de Salvador Alvarado solo cuentan con 12 camas covid para atención de pacientes. En entrevista con la directora, Norely Camacho Quiroa, mencionó que se están reconvirtiendo en hospital covid debido a que hace solo unos días contaban con la capacidad de atender a seis pacientes covid-19, pero se fue extendiendo conforme a la demanda que se tuvo. Agregó que comenzaron a llegar más pacientes con estos síntomas que requirieron de hospitalización y por ese motivo volvieron a convertir áreas de otras especialidades en áreas Covid nuevamente.

Dio a conocer que todo el personal puede atender casos covid-19, dependiendo de la demanda. Detalló que los trabajadores que atienden estos casos son con base en el número de camas que se encuentran ocupadas. La experta indicó que en el Hospital General de Guamúchil tienen seis ventiladores, los cuales están funcionales.

Norely Camacho mencionó que se siguen realizando cirugías a pesar de que han reconvertido más camas, porque buscan no descuidar las demás enfermedades con las que llega la población.

Explicó que el año pasado, cuando se tuvo el número más alto de pacientes covid en la Región del Évora, se vieron en la necesidad de convertir el hospital 100 por ciento para pacientes covid, por lo que se dejaron desprotegidas otras áreas de vulnerabilidad, como lo son las embarazadas, diabéticos, infartados y cualquier otro paciente que requiriera de alguna cirugía, así como aquellos que no contaban con una seguridad social.

Agregó que todos ellos quedaron desprotegidos por la misma necesidad de atender a los pacientes con enfermedades respiratorias y que necesitaban de hospitalización, pero, conforme bajaron los casos, fueron regresando a la nueva normalidad.

Hizo un llamado a la sociedad en general sobre la importancia de la aplicación de la vacuna y afirmó que todas las medidas de prevención ya son bien sabidas por los ciudadanos, es por eso que en esta ocasión los invita a que confían en este método y que dejen de lado los mitos que se han generado.

Confirmó que los pacientes que tienen hospitalizados no cuentan con la vacuna, dijo estar consciente de que algunos no alcanzaban el rango de edad, pero hubo quienes sí, y aún así no se la habían aplicado.

