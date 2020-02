Capacitan a paramédicos de Cruz Roja en Sinaloa por coronavirus

Sinaloa.- Con el fin de que se tomen las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 la Secretaria de Salud convocó a las bases de Cruz Roja de la zona centro para capacitación en el tema.

Son en total 200 elementos los que se están capacitando ya que son el primer respondiente ante los casos de emergencia y deben tomar la medidas preventivas.

El director de la prevención de la salud, Rafael Félix señaló qué estás acciones se estarán haciendo también con personal de hospitales, y pide a la ciudadanía a no alarmarse y no hacer caso a rumores o información no oficial.

"Sabíamos que el virus iba a llegar y por eso estamos tomando las medidas de prevención" dijo.