Captan a policía de Culiacán ayudando a parchar una llanta de bicicleta

Sinaloa.- El día de ayer, circuló en las redes sociales un video y fotografías donde un policía municipal del escuadrón de ciclistas de Culiacán ayudaba a un civil a arreglar la llanta de una bicicleta, acción que la persona, de nombre Héctor López Núñez, viralizó y agradeció la buena labor del agente.

En el video y fotografías aparece el uniformado parchando la cámara que está dentro de la llanta de bicicleta, mientras el civil realiza unas tomas y un video del proceso que se hace para de nuevo tener restaurada su unidad de dos ruedas.

Momentos después de que el agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Escuadrón Ciclista de Culiacán terminara con la acción, el video y las fotografías empezaron a circular en redes sociales, donde dice: “En la tarde se me ponchó una cámara de mi bicicleta, y de repente salió un policía ciclista por el lado del malecón y me ofreció ayuda en parchar la cámara. Yo le dije que si me ayudaba a quitarla, parcharla y ponerla de nuevo. Nunca creí que un policía me ayudara, y más que gracias a él pude continuar mi ruta. Gracias, señor policía de apellido Estrada”.

Esta buena acción que realizó el agente en el bulevar Diego Valadés (malecón nuevo) era algo que el ciclista no podía creer, pero que sucedió, como muchas buenas labores que llevan a cabo los policías del Escuadrón Ciclista, que realizan vigilancia en el Primer Cuadro de la ciudad de Culiacán, quienes extienden su seguridad hasta el parque Las Riberas, manteniendo bajo el índice de delitos.

Cabe resaltar que este agente, de apellido Estrada, con más de 20 años de servicio, ha realizado otras buenas acciones, siendo el ejemplo de sus compañeros, quienes juntos velan por la seguridad de los ciudadanos.