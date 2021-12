Carece presupuesto estatal de apoyo a las pequeñas empresas: Castro Blanco

Culiacán, Sinaloa.- Un presupuesto estatal enfocado al apoyo social pero que carece de recursos para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMe) fue el aprobado por el Congreso del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2022, lamentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco) Culiacán.

Subrayó, que actualmente se desconoce cuáles vayan a ser las estrategias que empleará la secretaría de economía para la promoción de Sinaloa y el impulso al crecimiento del empleo, esto pues los recursos aprobados son insuficientes.

Leer más: Excesivos incrementos en el Presupuesto de Egresos de Culiacán: regidor Sadol Osorio

"No vemos partidas que vayan en ese sentido, lo cual no entendemos como vaya, la secretaría de economía, llevar a cabo el desarrollo económico si no está considerado una partida para apoyar a los sectores, que son los que generan el empleo, los que generan el crecimiento y el desarrollo en la entidad", recalcó Castro Blanco.

Entre las observaciones expuso que en el presupuesto para el estado, faltan recursos para la promoción que trae inversión a Sinaloa, careciendo de presupuesto para el turismo y servicios, además falta dinero para la creación de infraestructura que apoye al sector empresarial, lo que golpeará al comercio.

En cuanto a la falta de recursos para la promoción y crecimiento de los sectores productivos que impactan también en la llegada de derrama económica al estado, Castro Blanco dijo que lo que se espera es que mediante el presupuesto federal se pueda acceder a partidas presupuestarias para el impulso de los sectores, ya que el estatal deja desprotegidos a los empresarios.

Leer más: IMSS atiende a 46 mil pacientes durante Jornadas de Servicios Ordinarios en Sinaloa

"Quedamos descobijados, quedamos fuera de contexto, y ojalá que pueda haber un mecanismo que considere el gobierno federal, alguna partida para apoyar a los sectores productivos", reiteró.