Carecen del servicio de luz habitantes de La Cofradía de Imala en Culiacán

Culiacán.- Aunque parezca inconcebible en su pueblo aún usan cachimbas (lámparas de petróleo) y en el tiempo de calor viven un infierno, comentó Candy Ríos, vecina de la comunidad la Cofradía Imala ubicada a un lado de la empresa Sanalona y a cuatro kilómetros de la sindicatura de Imala, en Culiacán, Sinaloa.

Aunque ambos sitios son considerados turísticos, a la Cofradía (24.2 kilómetros de Culiacán Rosales) el progreso no llega. “Ya tenemos años pidiendo que nos apoyen con la luz eléctrica, pero administraciones han pasado y no nos han hecho caso”, explicó.

La inconforme desearía que los funcionarios del Ayuntamiento y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se quedaran una noche en tiempo de calor para que vivieran en carne propia lo que ellos pasan, no pueden dormir.

Candy detalló que su comunidad está muy bonita por allí pasan muchos ciclistas y motociclistas quienes se asombran al saber que está tan cerca de la capital y no cuenta con luz eléctrica.

No pueden poner un negocio de comidas, tampoco pueden aprovechar la leche de las vacas para hacer quesos porque no tienen como mantenerlos frescos. Ellos quieren progresar pero mientras no tengan luz eléctrica no podrán hacerlo. Muchos pobladores se dedican a la pesca por lo que les urge tener refrigeradores.

Ayer algunos habitantes acudieron al Ayuntamiento y fueron atendidos por el secretario de Desarrollo Social Carlos Zamudio de la Herran, quien les explicó que llevar la energía eléctrica hasta allí tiene un costo de alrededor de cuatro millones de pesos pero alguien ofrece este servicio en cerca de 3 millones de pesos.

De acuerdo a los inconformes ellos ya dieron 30 mil pesos y les están pidiendo que aporten 300 mil pesos. Solicitan a esta administración municipal que los apoyen para poder por fin tener una mejor calidad de vida con energía eléctrica.