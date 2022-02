Carnaval de Mazatlán se decidirá por comportamiento epidemiológico en Sinaloa: Cuen

Sinaloa.- Todavía no hay una definición si habrá carnaval de Mazatlán o no, vamos a esperar, ya lo dijo el señor gobernador, vamos a darle seguimiento al comportamiento epidemiológico de esta enfermedad y entorno a eso se tomará una definición, yo he sido muy claro en las declaraciones que he dado venimos un tanto a la baja, pero todavía estamos anormalmente alto en contagios, índice de letalidad, informó el secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Aseguró que con las recientes caravanas y las elecciones de reyes y reinas en el municipio de Mazatlán se pueden aumentar los contagios del covid-19 y dijo que se está jugando con la vida de los sinaloenses.

Cuen Ojeda explicó que por ello desde la Secretaría de Salud están tratando de que el reporte covid-19 sea objetivo para que se tome la mejor decisión y que se está trabajando con laboratorios privados con capacitaciones para que puedan subir los datos al sistema de seguimiento epidemiológico.

“El estado está en semáforo naranja y posiblemente pudiera ir al color amarillo porque es una tendencia a la baja lo que hemos encontrado y lo que se tiene que valorar es si posterior a que este en amarillo el hecho de realizar eventos masivos como el carnaval no nos afecte y haya un repunte, ya que los contagios se afloran días después y las muertes se dan hasta un mes después”, precisó el titular de Salud.