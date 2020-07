Casa Amiga, albergue en Culiacán pide apoyo para personas con cáncer

Sinaloa.- Albergue "Casa Amiga" ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lleva seis años apoyando a personas foráneas que padecen de cáncer y necesitan de estancia para llevar a cabo sus tratamientos oncológicos.

Hilda Ojeda Sarabia fundadora y presidenta del albergue comentó que al ver las necesidades que viven las personas con este tipo de enfermedad y que además no cuentan con algún familiar donde puedan llegar y continuar con los procedimientos médicos, decidió iniciar en su hogar una especia de asilo donde además de ayudar con un techo donde dormir les brinda comida, servicios y demás comodidades que una persona con cáncer debe tener.

"Para mi ha sido muy difícil iniciar este proyecto sola, aveces he querido tirar la toalla pero ya van seis años y sigo, no tengo corazón para decirle que no que estas personas que necesitan de este tipo de apoyo", expresó.

Hasta el momento el albergue ya beneficiado a alrededor de 200 personas que han enfrentado una lucha contra el cáncer.

Hilda mencionó que no cuenta con el apoyo de las autoridades municipales o estatales, por lo que a veces es mucha la necesidad que enfrentan al tener alta demanda.

La presidenta del albergue explicó que actualmente son ocho recámaras las que tiene disponible para este tipo de personas, pero ya hace falta cambiar colchones como comprar dos aires acondicionados y un refrigerador ya que con lo que cuentan no abastece.

Así mismo hizo el llamado a los locatarios y restauranteros si cuentan con alimentos que no se vendan los donen a estas personas que no cuentan con otros apoyos para la estancia de sus tratamientos contra el cáncer.

Los servicios que otorga el albergue a estas personas con cáncer es hospedaje con recamara individual o compartida con algún familiar, traslado a hospitales, recoger en central o aeropuerto, servicio de laboratorio como análisis clínicos, cocina equipada, despensa, servicio de urgencias diurno y nocturno.

"Cuando recibimos a una persona le brindamos todos los servicios, se les pide algún tipo de donación monetaria mínima pero si el paciente no puede no se le niega ningún servicio", indicó Hilda Ojeda.

Las personas que asisten son quienes acuden a atención médica al Issste, seguro social y otras dependencias médicas, detalló la presidenta del albergue Casa Amiga.

El albergue se ubica en el Fraccionamiento Nueva Vizcaya por la calle República de Guatemala #2228 en el sector de la colonia Humaya.

Quien desee apoyar al albergue con alimentos, pagos de servicios, apoyo en construcción de más espacios en el lugar o donación de inmuebles para el beneficio de los pacientes oncológicos pueden contactar a la fundadora al número de teléfono 6671604256.