Casi 17 mil hojas, el expediente de acusación contra Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Hasta el 19 de agosto fue diferida la audiencia del exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro y su comité de adquisiciones del Ayuntamiento por el delito de desempeño irregular de la función pública.

La defensa del expresidente municipal y de su equipo pidió al juez de control Adalberto Salazar Gastélum plazos de entre 30 y 60 días para preparar una defensa adecuada, dado que el expediente consta de 33 tomos con 16 mil 900 hojas y el plazo que tuvieron era muy breve.

Eneida Avilés, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, expresó que, puesto que los documentos salieron del Ayuntamiento, la mayoría ya tenía conocimiento de su contenido.

El exalcalde manifestó que el expediente le fue entregado hacía cuatro días, por lo que no se debía pensar que conocían todo lo que guardan los tomos.

Estrada Ferreiro acudió a su segunda comparecencia a la Sala Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, así como Othón Herrera y Cairo, exsecretario del Ayuntamiento; Issel Guillermina Soto González, de la Tesorería; Alejandro Amézquita Villaseñor, director de Egresos, y Angelina Gutiérrez González y María Antonia Sarabia, integrantes del Comité de Adquisiciones.

El exprimer edil, al término de la audiencia, comentó que la parte denunciante armó el expediente con casi 17 mil hojas y que apenas hace cuatro días le entregaron copia.

“Tengo cuatro días con ella [la carpeta de investigación]. No es suficiente tiempo... Yo confío en que yo no he cometido ningún delito”, expresó.

Inhabilitación

Por otra parte, la sesión secreta convocada por el Congreso del Estado para conocer y votar las conclusiones de la Comisión Instructora sobre dos juicios políticos que enfrenta el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro se reprogramó para el 29 de junio a las 11:00 horas debido a que el expresidente municipal de Culiacán no ha sido notificado para que acuda ante los legisladores, que se erigirán en jurado de acusación y se determinará si es inhabilitado para ocupar un cargo en la administración pública.

Tras ser separado de la presidencia municipal, Estrada es convocado de nueva cuenta a una sesión secreta para conocer las conclusiones de la Comisión Instructora, que puede llevar a que el Legislativo estatal resuelva si formula la acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia, que, constituido en jurado de sentencia, resolverá si lo inhabilitan para ocupar un cargo o lo absuelven.

Sesión secreta

Jesús Estrada insistió que lo que está viviendo es parte de la persecución política que ha enfrentado y que no está preocupado.

En la sesión secreta convocada para la próxima semana se emitirán conclusiones que presentará la Comisión Instructora al pleno del Congreso sobre los juicios contra Estrada. Allí se determinará si es absuelto o se encuentran elementos para turnar el expediente al Supremo Tribunal de Justicia, que llevaría a una inhabilitación para ocupar un cargo público.

Para entender...

Los delitos que le atribuyen al exalcalde de Culiacán

A Jesús Estrada Ferreiro se le siguen procesos por los delitos de discriminación, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, por parte del Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado.

Te recomendamos leer:

La primera audiencia. El expresidente municipal tuvo una audiencia el jueves en la Sala Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro por los delitos de discriminación y abuso de autoridad en contra de particulares. Y ayer, en una segunda audiencia, consiguió que se aplazara hasta el 19 de agosto, a petición de su defensa, por considerar insuficiente el tiempo de preparación que tuvo de cuatro días para leer el amplio expediente en su contra.