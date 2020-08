Casi 50 niños en Lo de Bartolo, Culiacán, tampoco tienen señal para tener clases a distancia

Culiacán.- Consuelo Beltrán tiene tres hijas, dos de primaria y una de preescolar. Vive en la comunidad Lo de Bartolo, sindicatura de Las Tapias, municipio de Culiacán, y allí no cuentan con señal de televisor ni de internet, por lo que prácticamente las niñas no han iniciado el ciclo escolar. Ya agotó todas las opciones para ver si su teléfono agarraba señal en el poblado, se subió a la casa, pero nada.

La preocupación de cómo van a continuar este ciclo escolar le está quitando el sueño, al igual que a otras familias de su comunidad y de ranchos cercanos.

La maestra fue, les dio material a los niños, les dio instrucciones de lo que hicieran, pero necesitan mandarle evidencias de que están trabajando.

En su caso, puede mandar fotografías de los trabajos de sus hijas cuando tenga que hacer un mandado en la ciudad capital, pero de otra forma es imposible y no puede estarse trasladando de forma seguida; sería de entre 10 a cada 15 días.

Piden apoyo

Urge que los apoyen con una antena para que llegue la señal. En el poblado, dijo, hay 26 niños de primaria, 8 de kínder y alrededor de 12 de secundaria que no pueden hacer nada. Está consciente de que no pueden reunirse los niños en la escuela, pero también pide una alternativa. Hay niños que no están mandando ninguna evidencia de lo que están trabajando y le preocupa cómo van a ser evaluados.

Ella reprocha que, siendo una comunidad tan cercana a la capital, estén tan alejados en cuanto a la tecnología. Pide apoyo a las autoridades educativas, municipales y estatales, para que les instalen una antena, para quitarse la presión que tienen y que los niños puedan acceder a los programas educativos impartidos por televisión y puedan estar en comunicación con sus maestros. Niños de las comunidades La Guamuchilera, San Román, La Laguna Seca y Las Flechas también batallan.

Sin las herramientas

En la sindicatura de Culiacancito, aunque hay servicio de internet y señal de televisión, hay padres de familia que no cuentan con computadoras o tableta, comentó el síndico Cristhian Pérez Román.

Por lo menos, tres personas se han acercado a él para solicitarle apoyo para comprar estas herramientas, pero no descarta que haya más que por pena no se acerquen.

En la actualidad, son muchas las comunidades en donde no hay señal de internet y los niños están batallando para arrancar el ciclo escolar.

El síndico de Eldorado, Jesús Camberos Castro, comentó que en más de 10 poblados no hay señal de internet o la misma es muy mala.

María Luisa Alvarado Tizoc, síndica de Imala, también denunció que hay varias comunidades en donde los niños no tienen acceso a la televisión e internet, y pidió ayuda para instalar antenas.