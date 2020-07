Casi dos mil delitos se denunciaron en el mes de junio en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El pasado mes de junio, en Sinaloa fueron denunciados mil 869 delitos del fuero común ante las agencias del Ministerio Público, cifra mayor a las de los meses de mayo y abril, cuando las carpetas de investigación iniciadas fueron mil 605 y mil 231, respectivamente.

En los primeros seis meses de este 2020 han sido denunciados 10 mil 643 de estos ilícitos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Con 714 casos, los delitos contra el patrimonio encabezaron el número de las denuncias; 525 fueron robos. La cifra de robo de vehículos fue de 191 hechos, de los cuales 153 se realizaron con violencia. Los delincuentes también se apoderaron de 91 motocicletas de forma violenta en cuarenta de los casos. Además, fueron registrados tres robos bancarios, y en todos hubo indicios de violencia. En 56 de los 73 robos a negocio también los delincuentes realizaron actos violentos.

Además, aunque en redes sociales fueron expuestos hechos en los cuales personas fueron asaltadas en las calles, como lo ocurrido cerca del Hospital Civil, en donde un hombre armado despojó de sus pertenencias a dos mujeres, y en otro sitio cercano presuntamente hizo lo mismo contra otra víctima, el registro del Gobierno es de solo un caso.

Por robo a transporte público y robo de ganado también solo hay un caso. En robos que no fueron especificados, el número llegó a 96, quince de ellos con violencia. 125 sinaloenses fueron víctimas de daños a la propiedad.

Violencia familiar

En segundo lugar en el número de denuncias realizadas quedaron los delitos contra la familia, con 479 casos, de los cuales 466 correspondieron a violencia familiar. Le siguieron los delitos contra la vida y contra la integridad corporal, con 386 hechos. De estos, 125 fueron homicidios, 70 de ellos dolosos y 55 culposos.

En los homicidios dolosos 51 se cometieron con armas de fuego, cuatro con arma blanca, y en trece con otro elemento. En los homicidios culposos todos se trataron de accidentes de tránsito. Se registraron 183 lesiones dolosas, y en catorce casos fue utilizada arma de fuego, en once arma blanca, y en catorce otro tipo de elemento. En 38 de las 39 lesiones culposas reportadas estuvieron implicados accidentes de tránsito.

Otros delitos

Se registraron 115 delitos contra la libertad personal, el número más alto en lo que va del año. De estos hechos solo se aclara que dos fueron secuestro y dos secuestro extorsivo.

El abogado y luchador social Leonel Aguirre Meza dijo no descartar que el resto se trató de privación ilegal de la libertad, pero las autoridades no la especifican porque es un delito que no se atreven a aceptar abiertamente que existe, esto aunque en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas hay una gran cantidad de fichas de personas desaparecidas.

En lo referente a los delitos contra la libertad sexual fueron cometidos 48, de los cuales 22 correspondieron a abuso sexual, seis a acoso sexual, diez a violación simple y diez a violación equiparada.

124 carpetas de investigación fueron iniciadas por delitos contra otros bienes jurídicos afectados. De estos, ochenta correspondieron a amenazas, catorce a narcomenudeo, y once fueron cometidos por servidores públicos.

Pese a que muchos sectores han pedido que se presente una denuncia contra Grúas Culiacán por daño al medio ambiente por los constantes incendios que ahí se registran, durante este año no se ha presentado ninguna denuncia por daños al medio ambiente.

Desapariciones

En lo que respecta a los casos de desaparición forzada, no fueron contabilizados como tal, aunque algunos organismos ciudadanos consideran que hay más personas desaparecidas de las que han sido asesinadas.