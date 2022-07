Caso Luis Enrique Ramírez: mujer presuntamente implicada no pudo ser detenida por amparo

México.- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, informó que una mujer presuntamente implicada en el caso del periodista Luis Enrique Ramírez no pudo ser detenida porque cuenta con un amparo, si bien se presentó en la primera audiencia.

En La Mañanera de AMLO, el subsecretario de la SSPC detalló que Brisya Carolina "N", acusada de encubrimiento en el asesinato de Luis Enrique Ramírez, se presentó en la primera audiencia del caso realizada en la sede regional de Justicia Penal Acusatoria, Zona Centro, realizada el 1 de julio de 2022.

"Ella se presentó a la audiencia inicial (...) llegó con un amparo, porque el delito que se le imputa es el de encubrimiento por favorecimiento a los posibles autores material o intelectual del evento, y no pudo ser detenida ya que cuenta con este amparo", explicó Ricardo Mejía sobre el caso de Luis Enrique Ramírez.

Ricardo Mejía explicó que la mujer presuntamente implicada en el caso de Luis Enrique no pudo ser detenida porque cuenta con un amparo. Foto: Captura de YouTube

Sin embargo, señaló que la mujer deberá presentarse a la audiencia, que fue aplazada para el próximo 12 de de julio debido a que la Fiscalía de Sinaloa no había entregado las copias de la carpeta de investigación a la defensa de la acusada.

Como Debate dio a conocer en su momento, la mujer supuestamente es pareja de un hombre directamente implicado en el homicidio del periodista sinaloense, quien se encuentra prófugo de la justicia.

A dos meses del asesinato de Luis Enrique, hasta el momento no ha habido ningún detenido por este crimen, a pesar de que hay dos órdenes de aprehensión. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por contradicciones entre las autoridades federales y estatales, así como la ineficacia de la Fiscalía de Sinaloa.

La fiscal de Sinaloa, Sara Quiñónez, insistió en que el caso "está esclarecido", y explicó que la carpeta de investigación no había sido entregada a la defensa de la acusada debido a una "estrategia", no una deficiencia, pues no tenían la certeza de que la persona que solicitaba el documento era el abogado o abogada de la imputada.

"¿Pero qué más da unos días? Si con eso estamos asegurando que se llevó todo correctamente y si tenemos más avances, el hecho está esclarecido. Lo que a nosotros nos falta es llevar a los responsables ante los tribunales", justificó la titular de la FGE.