Caso Luis Enrique Ramírez se pospone en Sinaloa; FGE no entrega carpeta

Sinaloa.- Por no entregar a tiempo la carpeta de investigación a la defensa de la imputada por encubrimiento por favorecimiento, Brisya Carolina N., en el caso del asesinato del columnista de Debate Luis Enrique Ramírez , el juez de Control reprogramó la audiencia para el 12 de julio.

La sesión en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, a la que acudió la imputada para testificar sobre el homicidio del periodista, tuvo una duración de solo 14 minutos debido a que la Fiscalía General del Estado no entregó con anticipación la carpeta de investigación para que el abogado Rafael Trejo Soto conociera el caso y preparara la defensa de su clienta.

Y no fue sino en ese momento cuando le fue entregada la carpeta por parte de los representantes de la FGE, con el argumento de que no se hizo con anterioridad debido a que esta contiene información “sensible” y por la incertidumbre de que la imputada no se presentara a la sala.

La solicitud

Trejo Soto solicitó al juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum 15 días hábiles para preparar la defensa de Brisya Carolina, ya que, además, la Fiscalía no había entregado unas videograbaciones del caso.

La representación de la FGE consideró que una semana era suficiente, pero Salazar Gastélum difirió la audiencia para el 12 de julio a las 8:30 horas.

El descrédito

Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, criticó la actuación de la Fiscalía General del Estado en el caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez, que ha sido de “contradicciones brutales” y que ahora se reprograma la audiencia porque no entregó la carpeta de investigación a la defensa de la imputada.

“La fiscal (Sara Bruna Quiñónez) desde que llegó se la ha pasado con un montón de mentiras, con un montón de evasivas. En el caso de Luis Enrique, las contradicciones han sido brutales... (hay) un accionar incompetente y mentiroso de parte de la Fiscalía”, expresó.

El periodista señaló que no es posible que se tengan esas omisiones, que no son solo “irresponsables” sino hasta “criminales”. “¿Cómo estabas esperando que haya justicia si no se cumplen los procedimientos elementales del debido proceso?... El acusado tiene que estar informado de qué se le acusa”, subrayó.

Carmen Yolanda Ramírez, sobrina del periodista Luis Enrique Ramírez, lamentó cómo se ha llevado a cabo el caso en el que se dice una cosa y se hacen otras diferentes.

“Ya no es coraje. Es más que nada frustración, el que ya tenían a la persona ahí y todavía lo posponen más tiempo (la audiencia), y que también esa persona se amparó... Le dan 12 días más para que ellos puedan planear, puedan organizarse, puedan fortalecer más su declaración, y obviamente eso afecta el caso”, manifestó.

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, consideró que esta reprogramación de la audiencia afecta la resolución del crimen.

“Esto retrasa, obviamente, unos días que pueden ser, por cierto, preciosos, por la cuestión de que el o los que estén como presuntos implicados van a tardar un poco más para que comparezcan”, manifestó.

Los Datos

El amparo de la imputada

El martes 28 de junio, una mujer se presentó ante la FGE, al parecer involucrada en el asesinato del columnista de Debate, pero con un amparo para evitar ser detenida por las autoridades.

Encubrimiento, la imputación

Brisya Carolina N. acudió a una audiencia como imputada por encubrimiento por favorecimiento en el caso del asesinato de Luis Enrique Ramírez.

Contexto

El asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

El 5 de mayo, el columnista de Debate fue encontrado asesinado a golpes y con heridas de bala en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán. Su cuerpo estaba envuelto en película para emplayar.

Te recomendamos leer:

Las contradicciones sobre el caso han sido recurrentes, pues mientras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba detenciones y órdenes de aprehensión, la fiscal general del estado,Sara Bruna Quiñónez, negaba la versión.

Varias veces ha desmentido la información.