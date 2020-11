Caso de fotoperiodista, otro elemento al clima de violencia en Sinaloa: Periodistas en Sinaloa

Sinaloa.- El caso del fotoperiodista del puerto de Mazatlán que presuntamente fue 'levantado' por hombres armados en compañía de otras personas cuando se encontraban en un domicilio, es un elemento más del clima de violencia y delincuencia que se vive en Sinaloa y en el país, explicó Juan Manuel Partida presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa.

Celebró que el fotógrafo haya sido liberado con vida y se cree que tuvo un efecto positivo el que los periodistas se manifestarán el domingo para que fuera liberado con vida.

“Por fortuna fue consecuencia (la liberación) de la presión que se hizo, de la solidaridad gremial porque yo encontré en todos los medios de comunicación de Mazatlán y Culiacán una respuesta a favor, sigo sin saber qué pasó, un presunto secuestro, pero como haya sido el problema sigue estando allí, hay muchos casos de desapariciones no todos son periodistas y no tienen la misma solidaridad y qué pasa con las víctimas que no se conocen”, explicó.

Para el representante de periodistas algo tienen que hacer los gobiernos para no seguir arrodillados ante el crimen organizado donde los que mandan parecen ser ellos, por supuesto que tienen la ventaja y es imposible que el gobierno cuide a todos los ciudadanos a todos los periodistas, pero la ventaja del crimen organizado no debe ser definitiva por lo que se reclama seguridad, finalizó.