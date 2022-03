Cecilia Covarrubias le recomienda a Auditora de Sinaloa: "Hay que ponernos a trabajar y dar resultados"

Sinaloa.- La titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Sinaloa, Emma Guadalupe Félix Rivera debe ponerse a trabajar en su responsabilidad y de manera objetiva, porque el tiempo es tan corto para ser productiva y los cargos son pasajeros, le pidió la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa, Cecilia Covarrubias González, en referencia a la denuncia pública que realizó la auditora estatal de presunta violencia política de género en su contra, que de acuerdo a su versión, cometió el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz.

Consideró que es válido que cualquier mujer se exprese si se siente agredida, pero no quiere decir que así sea; pero defendió el derecho de toda persona a dar su queja, cuando en su parecer fue ofendida.

"Malos modos hay en todos los ámbitos, a veces de las personas para expresarlo. Yo siempre pugno porque nosotros los servidores públicos, que no estamos a gratis en los puestos, tenemos altas responsabilidades y entonces dedicarnos a trabajar, y estar haciendo la parte por la que fuimos puestos objetivamente", comentó Covarrubias González.

Recordó que a ella "como diputada o candidata, me han dicho tantas cosas, que yo no me detengo en eso, y tengo tanto que hacer yo por quien cree en mí, que el tiempo es tan corto, que mejor me voy a la productividad. Si me dicen o no me dicen, la verdad no presto atención y no me detengo".

En cuanto a la expresión de "florero", que hizo referencia Bojórquez Ruiz a la ASE en cuanto a los resultados de las auditorías y las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, Covarrubias González se concretó a comentar que "a mi me han dicho eso y más y no me detengo en eso", y "todos debemos de estar haciendo lo que nos toca, porque los cargos son tan pasajeros y dedicarnos más, cuando te están exigiendo algún trabajo, lo mejor es responder con eso".

Aseguró que ella si es una mujer más positiva y productiva, por eso le aconsejó a la auditora estatal que se vaya en ese sentido.