Celebra Cuén Ojeda que ocupará la Secretaría de Salud en Sinaloa

Sinaloa.- Al agradecer al gobernador Rubén Rocha Moya por ser considerado como integrante de la próxima administración estatal, el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, desmintió que la formación del gabinete estaba trabada porque el PAS y él insistía en ocupar la titularidad en la Secretaría de Educación Pública.

Lo anterior en referencia a la declaración ante los medios de comunicación de Rocha Moya, acerca de algunos nombres que serán secretarios en el Gobierno del Estado de Sinaloa para el próximo periodo sexenal, y comentó que "se refirió a mi persona para ocupar la secretaría de Salud en el estado, lo cual valoro y agradezco la deferencia para un servidor".

"Nosotros nunca hemos pedido ni mucho menos exigido algún puesto", ratificó Cuén Ojeda.

“Si alguna responsabilidad nos corresponde, lo único que haríamos es trabajar para transformar Sinaloa”, dijo.

"Si así fuera y nos correspondiera esta secretaria u otros espacios, reitero lo que vengo diciendo desde hace 3 meses, lo único que haríamos nosotros es trabajar para transformar estos espacios y a Sinaloa dado que eso es lo que sabemos hacer", precisó.

Expresó que "también he comentado que, de no tocarnos ningún puesto en el próximo gabinete estatal, el PAS no hará berrinches ni reclamos, y si reiteramos por el contrario el compromiso de apoyar al Dr. Rocha Moya para que sea el mejor gobernador que haya tenido Sinaloa.

Nosotros trabajamos para ello, obtuvimos 8 diputaciones locales, 6 presidentes municipales y 34 regidores, razón por lo cual nos sentimos responsables de lo que pase o no pase en nuestra entidad".

Leer más: ¡Estoy listo! Rocha Moya previo a tomar protesta como gobernador de Sinaloa

Cuén Ojeda comentó que "para los próximos años cogobernaremos Sinaloa, es un compromiso y así lo asumimos. Esto ya se está observando en la 64 Legislatura, hemos avanzado en puntos importantes que se han discutido en el Congreso, un diputado del PAS, es el presidente de la Mesa Directiva y lo está haciendo con gran responsabilidad e institucionalidad".