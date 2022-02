Celebran comerciantes disminución en robos en el centro de Culiacán con el arresto de ¡15 personas!

"Han disminuido en forma muy importante, podemos decir que la inseguridad dejó de ser un problema para nosotros en el primer cuadro de la ciudad, estábamos teniendo al menos uno o dos robos a local, comercio, de noche y hasta ahorita no hemos presentado ninguno", reiteró.

Destacó que hasta el momento en lo que va transcurrido del 2022 no se tiene reporte de ningún saqueo a comercio, lo que se le atribuye a la detención de 15 delincuentes que realizaban los actos ilícitos, además del robo hormiga que también presenta cifras a la baja.

