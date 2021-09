Celebran el Día Mundial del Corazón con capacitación sobre reanimación en el Hospital Civil de Culiacán

Sinaloa.- Con la finalidad de capacitar a la población en la reanimación cardiopulmonar y tratar de reducir las posibilidades de muerte por infarto al miocardio, la primera causa de muerte en México y el mundo, personal del área de cardiología del Centro de Investigaciones y Docencias en Ciencias de la Salud (Cidocs) en coordinación con el Hospital Civil de Culiacán y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), impartirán este día técnica de RSP para salvar vidas, esto en el marco del Día Mundial del Corazón.

La capacitación gratuita se desarrolla en el área de cardiología del Cidocs, en el Hospital Civil, entrenamiento manual que solo lleva 10 minutos por persona y se estará impartiendo hasta las 16:00 horas.

Datos sobre enfermedad cardiovascular

Carlos Fernando Corona Zapién, coordinador de cardiología del Cidocs y representante de la Sociedad Mexicana de Cardiología en Sinaloa, recordó que el Día Mundial del Corazón fue establecido hace 20 años por la OMS y la Unesco para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares como primera causa de enfermedad y muerte, y la necesidad de tomar medidas, primero uno mismo cuidando el estilo de vida y evitando hábitos como el tabaco y controlando enfermedades como la diabetes.

Recordó que a nivel mundial se estima la existencia de 520 millones de personas con enfermedades cardiovasculares, y anualmente mueren poco más de 17 millones por esta causa, cifra que para el 2030 se estima aumente a 20 millones anual.

Lamentó que el año pasado, a causa del covid-19, se mantuvo igual la estadística, pues la pandemia evitó que muchos pudieran acudir a controlarse su enfermedad y eso aumentó más la casuística.

Subrayó incluso que México es el país con la mayor mortalidad en el manejo del infarto al miocardio, pues entre el l 50 y casi 60 por ciento mueren en la primera hora, y de los eventos, casi el 80 por ciento se presentan en el hogar, por eso la importancia de tener los conocimientos básicos de reanimación cardiopulmonar, destacó el doctor Corona Zapién.

Por el rescate del compromiso social

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, destacó la importancia de estas actividades, pues son para rescatar el compromiso social con el que nació el Hospital Civil, un espíritu que desde su óptica se ha perdido pero que debiera tener la finalidad de atender a personas de escasos recursos, y que no se convierta en un área de élite en donde si alguien no trae para el pago de consulta no se le atienda.

Adelantó que próximamente habrá una homologación salarial para los trabajadores de la salud en el Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud y también entrará en funciones el área de hemodinámica a un lado del banco de sangre, para gente que no tenga seguridad social, de escasos recursos, esto como parte del compromiso de la universidad con la población más vulnerable, subrayó.