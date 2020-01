Celia Lora en traje de baño enamora a millones

Celia Lora vuelve a lucir su belleza en redes sociales pues la modelo subió dos fotos donde mostró tremendo cuerpazo en traje de baño, pero lo que más llamó la atención de los fans fue su gran retaguardia.

En la primera foto la hija de Álex Lora alcanzó más de 239 mil likes, donde la mujer aparece de perfil enseñando más de cerca la belleza de su figura y es que en los último meses la mujer se ha cuidado mucho más le encanta verse espectacular en las fotos.

Mientras tanto en la otra imagen se le ve mucho más imponente y alcanzó más de 140 mil likes donde deja en claro que no por nada se convirtió en parte de la familia Playboy empresa donde le encanta posar pues de acuerdo con ella se siente muy segura al posar ante sus cámaras.

Recordemos que Celia ha dicho en reiteradas ocasiones que no le gustaría ni tener novio, ni ser madre, pues ama mucho su libertad y es que asegura que una pareja en su vida podría evitar que hiciera las cosas que más le gustan.

"No sabes que horror me da, horror y flojera no tengo paciencia, me gusta mucho estar sola, tranquila, hacer lo que yo quiero, cuando estas con una persona, tienes que hacer como que cambiar tus planes, tus prioridades y realmente a mi me gusta mucho en la cuestión de trabajo siento que hay cosas que si tuviera a un mupet ahí jodiéndome no la disfrutaría tanto o no las haría...", dijo Celia para Ventaneando.