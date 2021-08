Centro de Justicia para Mujer es un "elefante blanco" en Sinaloa, denuncia diputada

Sinaloa.- Al lamentar los 22 feminicidios registrados en el estado, la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado de Sinaloa, Francisca Abelló Jordá denunció que el Centro de Justicia para la Mujer es un “elefante blanco” y en la realidad no se atiende a quienes solicitar los servicios, pese a que hay trabajadoras sociales, médicos, abogados, albergue y todo lo que se ocupa para atender a las víctimas, pero no sucede nada en el interior.

Dijo que lleva tres años insistiendo en el tema para atender a las víctimas de maltrato, violencia y a sus hijos, pero las mujeres no reciben los servicios bajo la excusa de que “les falta una cámara para grabar, y me pregunto, cuánto cuesta una cámara para grabar, para que no dar la atención debida a quienes busca protección y justicia”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Explicó que en el estado existen 21 instituciones con fines sociales, pero destaca el Centro de Justicia para la Mujer, que la mayor parte de la población desconoce que existe y menos en dónde se ubica en Culiacán.

Feminicidios

Legisladoras de otros estados le preguntan qué sucede en el estado, y como diputada del distrito 12 “quisiera saber que pasa en Sinaloa, la verdad, me duele cada mujer que está muerta y en algunos casos con mucha saña”, y definitivamente aseguró que “la respuesta no la tenemos a lo que sucede”.

La cifra de 22 feminicidios registrados en los últimos siete meses, comentó no debe de ser reducida, sino que estar en cero y con ello, ninguna mujer muerta en Culiacán y en la entidad.

Leer más: Llaman chóferes a respetar uso del cubrebocas en transporte urbano de Sinaloa

Manifestó que como sociedad se requiere un trabajo conjunto para restablecer el tejido que se perdió hace muchos años y no de ahora, que ayuda bastante, los programas desde las escuelas que entiendan las niñas y los niños que se puede vivir en sociedad, con respeto, cuidando el medio ambiente y a la persona.

"Son agujas ahorradoras", justifican al no aplicar vacuna completa

Síguenos en