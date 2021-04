Centros de rehabilitación deben cumplir con la Norma 028 en Sinaloa

Sinaloa.- A quienes tienen la intención de internarse o llevar a un familiar a recibir atención a un centro de rehabilitación, en Sinaloa, pueden acercarse a la Comisión Estatal de Adicciones en donde se les brindará la información sobre cuáles son los centros que trabajan bajo la norma 028 y que son reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, ya que se cuenta con un padrón.

Hugo César Valdez Santillán, comisionado Estatal para la Prevención y Tratamiento contra las Adicciones, detalló que en los centros se tienen diversas modalidades de atención pero es muy importante que los mismos sean otorgados por personas con experiencia.

Algunos centros son atendidos por profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogos, en otros apoyan personas que superaron el problema de las adicciones y mediante su experiencia ayudan a otros pero son capacitados sobre los temas que deben abordar.

Clausura

En días pasados fue suspendido por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), el centro de rehabilitación de drogas denominado Unidad de Recupera-ción Grupo Huizachez.

Este centro no contaba con consultorio médico para atención de usuarios, no tenía psicólogo, ni los expedientes clínicos de los internos y por lo tanto no tienen control de los medicamentos suministrados.

De acuerdo a la norma indica que todo usuario que ingrese al establecimiento debe ser valorado por un médico en un periodo no mayor de 48 horas, y en caso de que alguna persona acuda al establecimiento con un grado severo de intoxicación o con síndrome de abstinencia o de supresión, se debe referir inmediatamente a servicios de atención profesional.

Valdez Santillán, explicó que en el estado hay 192, centros de rehabilitación, 142 han completado el proceso de registro ante la comisión estatal Contra las Adicciones. Detalló que un familiar directo sí puede llevar a una persona que sufre adicción pero debe comprobar que, por su estado de intoxicación, no tiene claridad para tomar la decisión de ir a solicitar la atención de forma personal y voluntaria.