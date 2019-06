Centros del IMSS Sinaloa reciben certificación como espacios libres de humo

Culiacán, Sinaloa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa recibió 34 certificaciones de espacios libres de humo de tabaco, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, para igual número de inmuebles del Instituto distribuidos en todo el territorio estatal.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), fue la encargada de certificar 10 nuevos centros laborales y recertificar 24 inmuebles que ya contaban con el documento de acreditación previo a la entrega del documento oficial que avala la congruencia del Instituto en materia de prevención.

En un evento realizado en el Aula Magna del edificio delegacional del IMSS, encabezado por el Delegado Estatal, Samuel Lizárraga Camacho; el Secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se entregaron los documentos de acreditación a los directores médicos de unidades y hospitales, así como subdelegados y directores de centros de Seguridad Social.

“El IMSS es una institución que brinda salud y uno de los proyectos de prevención es el ataque a las adicciones, y precisamente el tabaquismo es el que esta provocando innumerables tipos de enfermedades, y por no ser regulada, sigue atentando todavía contra la salud”, señaló Lizárraga Camacho durante su intervención.

Foto: Cortesía

Dentro de su participación, el Delegado Estatal del IMSS agradeció el puntual seguimiento y el apoyo que tanto la Comisión Para el Tratamiento, Prevención y Control de las Adicciones (Ceptca) y la Coepris dan al Instituto en materia de prevención.

“Espero que dentro de muy poco el Instituto tenga el 100% de sus espacios certificados como libres de humo de tabaco, que todos estemos dentro de estas normatividades para limitar que estas personas que tienen esta adicción continúen haciéndose daño a sí mismas y evitar que con el humo se haga daño a quienes no son fumadores”, finalizó.

Foto: Cortesía

Por su parte, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, señaló que compartir acciones de esta naturaleza en materia de salud, es de suma importancia para el resguardo de la salud y la certificación de espacios libres de humo de tabaco no es tarea fácil, por lo que felicitó a los directores de los centros laborales que recibieron la distinción.

“Recibir esta distinción no es nada fácil, está pesado y complejo ganarla, y no nada más es llegar a recibirla, lo difícil es mantener esta acreditación. Es muy necesario implementar acciones para evitar el costo social que implica el tabaquismo”, indicó Encinas Torres.

Foto: Cortesía

De igual manera agregó que Sinaloa ocupa el sexto lugar a nivel nacional en materia de prevención contra el tabaquismo, a la vez que invitó a continuar trabajando en esta materia para que el estado ocupe el primer lugar y ser un ejemplo en todo el país.

Los centros laborales que recibieron la certificación como espacio libre de humo de tabaco fueron la sede estatal IMSS (Delegación), las subdelegaciones administrativas en Guasave, Culiacán y Mazatlán, así como el Hospital General de Zona No. 49 de Los Mochis, el Hospital General de Zona No. 3 de Mazatlán y el Hospital General de Subzona No. 4 de Navolato.

Asimismo se certificaron la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 33 de El Carrizo; UMF 19 de Cerro Cabezón; UMF 9 de Ruiz Cortines; UMF 41 de Estación Bamoa; UMF 25 de Tamazula; UMF 26 de La Entrada; UMF 35 de Culiacán; UMF 36 de Culiacán; UMF 46 de Culiacán; UMF 52 de Culiacán; UMF 45 de Mazatlán; UMF 56 de Mazatlán; UMF 27 de San Ignacio; UMF 34 de El Mármol; UMF 38 de Concordia, UMF 29 de Escuinapa y UMF 31 de El Rosario.

Además recibieron el documento de acreditación los Centros de Seguridad Social de Ahome, Juan José Ríos, Ruiz Cortines, Guasave, Navolato, Culiacán, Mazatlán, así como la Guardería Ordinaria Culiacán, Guardería Ordinaria Mazatlán y la Coordinación estatal del IMSS Bienestar.

En el evento de entrega de certificados de espacios libres de humo de tabaco también estuvieron presentes Cristhian Aldo Muñoz Madrid, titular de la Ceptca; Jorge Alán Urbina, titular de la Coepris, Tania Clarissa Medina, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en Sinaloa; Alfredo Jiménez Noriega, Secretario de la Sección XI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y Víctor Sánchez Maloff, Subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa.