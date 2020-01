Cerca de 10 auditorías del 2017 de Sinaloa serán denunciadas

Sinaloa.- No más de 10 casos de revisión consecuentes del proceso de fiscalización de los recursos ejercidos en el 2017 podrían derivar en denuncias ante del Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado, manifestó la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera.

Al sostener una reunión con el sector empresarial, la auditora especificó que hasta el momento los resultados de las auditorías realizadas a los entes públicos, correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, se encuentran en el departamento jurídico de la Auditoría en proceso de revisión, para que en la posterioridad puedan emitirse las denuncias resultantes.

La Auditoría Superior del Estado tiene un mes para presentar las denuncias, después de los resultados terminaron su revisión en el área investigación jurídica.

“Va ir a la sustanciadora y llevarse a tribunal si el delito es considerado como grave, en este momento están ya unos resultados, todavía vamos iniciando, no llegan a 10, pero ya hay algunos asuntos a punto de salir, son municipios en su mayoría”, dijo.

La auditora se limitó a las facultades que posee para no abundar sobre el contenido de los casos que podrían derivar en denuncia.

No les puedo decir, estamos en el área jurídica, ahí se va determinar si la falta es grave o no y si el asunto tiene la posibilidad de ir al penal o no.